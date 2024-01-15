Украинский форвард Демьян Есин продолжит карьеру в Торино, сообщает официальный сайт "быков".

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16-летний нападающий уже присоединился к команде в Италии и будет выступать за U-17. Отмечается, что клуб выкупил украинца у краковского Гутника.

Напомним, Есин – воспитанник Мариуполя (2019-2020). В Украине выступал также за Шахтер (2020) и Колос (2021-2022). С 1 июля 2022 года перешел в Гутник. Провел три матча в составе сборной Украины U-16.

К слову, Демьян – сын бывшего полузащитника Шахтера, Мариуполя и Ворсклы Дмитрия Есина. После завершения карьеры футболиста он работал в тренерском штабе Маируполя (2012-2015) и Яруда (2017-2020).

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