ФИФА на церемонии The Best FIFA Football Awards 2023 объявила символическую команду 2023 года.

Первое, что бросается в глаза, – заумная схема 3-3-4. Атакующую суперчетверку составили Лионель Месси, Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе и Винисиус.

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Место в воротах досталось конкуренту Лунина в Реале – Тибо Куртуа. Защиту составили защитники Манчестер Сити – Кайл Уокер, Джон Стоунз и Рубен Диаш. В полузащите также большинство игроков "горожан" – к Бернарду Силве и Кевину де Брюйне присоединился Джуд Беллингем.

Добавим, что лучшим главным тренером прошлого года выбрали также наставника Ман Сити – Хосепа Гвардиолу.

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