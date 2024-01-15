"Кто готов заплатить 6 миллионов за Пихаленка? По моей информации, это будет бразильский Палмейрас.

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Насколько я знаю, Александр был предложен Палмейрасу и он есть у них в лонг-листе.

Пихаленок является игроком очень специфического профайла и его надо уметь использовать. Йовичевич, Кучер и Максимов с этим справлялись. Но каждый новый тренер – это может быть лотерея. Поэтому 6 миллионов за Пихаленка не даст никто. Палмейрас, как исключение", – сказал консультант по трансферам Олег Авдыш в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Пихаленок перешел в СК Днепр-1 из Шахтера в июле 2021 года за 700 тысяч евро. Его контракт с днепрянами действует до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне он в 23 матчах забил 4 гола и отдал 5 ассистов. Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро. Ранее об интересе к игроку заявляло Полесье и Жирона.

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