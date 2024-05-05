Интер Майами с хет-триком Суареса и пента-триком ассистов Месси уничтожил Нью-Йорк Ред Буллз – Кривцов вернулся в заявку
В матче 12-го тура МЛС Интер Майами дома разнес Нью-Йорк Ред Буллз (6:2). Читайте отчет об игре и смотрите видео голов в этой новости на "Футбол 24".
МЛС, 11-й тур
Интер Майами – Нью-Йорк Ред Буллз – 6:2
Голы: Рояс, 48, 62, Месси, 50, Суарес, 69, 75, 81 – Ванзейр, 30, Форсберг, 90+7 (п.)
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Интер Майами продолжает победное шествие в МЛС. На сей раз "цапли" на своем стадионе разбили одного из главных конкурентов – Нью-Йорк Ред Буллз. Хозяева пропустили в середине тайма: быстрая контратака, выстрел в стойку, мяч вылетел в поле, а на добивании первым был представитель гостей.
Это встряхнуло Интер и он взялся за дело, забивая на любой вкус. А главным дирижером этого действа стал Лионель Месси. Аргентинец отдал два ассиста на Рояса и 3 результативные передачи на Суареса. Уругваец не остался в долгу и также создал для товарища момент – как следствие, многократный обладатель "Золотого мяча" в текущем сезоне в 11 матчах забил уже 12 голов и отдал 11 ассистов. Сумасшедший показатель!
Уже в добавленное время Нью-Йорк Ред Буллз подсластил горечь поражения, реализовав пенальти, но это не огорчило хозяев. Интер набрал 24 очка и после 12-ти туров Интер продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции.
К слову, украинский защитник Сергей Кривцов наконец-то оправился от травмы и попал в заявку "цапель", но на поле не выходил.
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