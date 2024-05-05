В матче 12-го тура МЛС Интер Майами дома разнес Нью-Йорк Ред Буллз (6:2). Читайте отчет об игре и смотрите видео голов в этой новости на "Футбол 24".

МЛС, 11-й тур

Интер Майами – Нью-Йорк Ред Буллз – 6:2

Голы: Рояс, 48, 62, Месси, 50, Суарес, 69, 75, 81 – Ванзейр, 30, Форсберг, 90+7 (п.)

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Интер Майами продолжает победное шествие в МЛС. На сей раз "цапли" на своем стадионе разбили одного из главных конкурентов – Нью-Йорк Ред Буллз. Хозяева пропустили в середине тайма: быстрая контратака, выстрел в стойку, мяч вылетел в поле, а на добивании первым был представитель гостей.

Это встряхнуло Интер и он взялся за дело, забивая на любой вкус. А главным дирижером этого действа стал Лионель Месси. Аргентинец отдал два ассиста на Рояса и 3 результативные передачи на Суареса. Уругваец не остался в долгу и также создал для товарища момент – как следствие, многократный обладатель "Золотого мяча" в текущем сезоне в 11 матчах забил уже 12 голов и отдал 11 ассистов. Сумасшедший показатель!

Уже в добавленное время Нью-Йорк Ред Буллз подсластил горечь поражения, реализовав пенальти, но это не огорчило хозяев. Интер набрал 24 очка и после 12-ти туров Интер продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции.

К слову, украинский защитник Сергей Кривцов наконец-то оправился от травмы и попал в заявку "цапель", но на поле не выходил.

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