Эвертон и Ноттингем Форест обвиняются в предполагаемых нарушениях правил прибыли и устойчивого развития. Как информирует The Telegraph, обоим клубам грозит штраф в виде вычета очков.

Еще один клуб АПЛ рискует повторить судьбу команды Миколенко со снятием очков – приговор будет оглашен до конца января

Оба клуба уже отреагировали на новость. Форест на своём официальном сайте заявил о намерении сотрудничать со следствием, а Эвертон продолжил защищать свою позицию. Мерсисайдский клуб борется за отмену уже действующих санкций и полагает, что предстоящее слушание по апелляции фактически сделает новые обвинения необоснованными. "Ириски" также утверждают, что любые перерасходы были вызваны расходами на погашение кредита, и они полностью были покрыты за счет затрат на строительство стадиона.

Напомним, что ранее в этом сезоне Эвертон был наказан вычетом 10 очков. Несмотря на это, команда Виталия Миколенко находится после 21 тура вне зоны вылета – на 17-м месте турнирной таблицы АПЛ. Ноттингем Форест занимает 15-е место.

Кубок Англии: Ман Сити отметил возвращение Де Брюйне избиением Хаддерсфилда, другие клубы АПЛ не справились