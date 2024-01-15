В голосовании за звание "Вратарь года" Эдерсон опередил Тибо Куртуа и Яссина Буну.

Вратарь Манчестер Сити был признан лучшим вратарём 2023 года по версии ФИФА. Он набрал в голосовании 23 балла, опередив голкипера Реала Тибо Куртуа (20) и вратаря Севильи/Аль-Хиляля Яссина Буну (16).

Ребров и Ярмоленко помогли Гвардиоле победить в звании "Тренер года"

Официальный сайт ФИФА раскрыл голоса капитанов и тренеров национальных сборных. Мнения Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко разделились: тренер отдал первое место Тибо Куртуа, а вингер Динамо проголосовал за Марка-Андре тер Штегена. Ярмоленко поставил Эдерсона на второе место, а Буну – на третье. Ребров также отдал бразильцу вторую строчку, а на третью поставил тер Штегена.

Представитель медиа от Украины – журналист Валерий Новобранец – проголосовал за Эдерсона, Куртуа и тер Штегена.

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