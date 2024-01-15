Центральный защитник Мирослав Мазур продолжит карьеру в Жальгирисе, сообщает официальный сайт литовского клуба.

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О сроках и условиях не сообщается, однако Transfermarkt рапортует, что 25-летний защитник подписал с прибалтами соглашение до 31 декабря 2024 года.

Напомним, Мазур – воспитанник Динамо, где и начал профессиональные выступления в 2015 году. Успел поиграть за черновицкую Буковину, киевский Арсенал, полтавскую Ворсклу, молдавский Сфынтул Георге, польскую Ягеллонию и шведский Умео. Последним его клубом был Эстерсунд, за который он выступал с марта 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 275 тысяч евро.

К слову, по итогам прошлого сезона Жальгирис занял в турнирной таблице чемпионата Литвы второе место и завоевав право выступать в Лиге конференций.

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