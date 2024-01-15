В понедельник, 15 января, состоялась церемония ФИФА The Best – мероприятие для чествования лучших игроков, тренеров и событий мирового футбола. Премия Пушкаша, которая вручается автору самого зрелищного гола прошедшего года, досталась Гильерме Мадруге, хавбеку Куябы.

Премию Пушкаша за лучший гол 2022 года выиграл футболист без ноги

Свой гол бисиклетой с дальней дистанции Мадруга забил за Ботафого в матче бразильской Серии В против Новоризонтино. "После игры я еще раз посмотрел видео гола и только тогда понял, что сотворил. Мы с братом посмотрели друг на друга, и я спросил: "Бро, я и правда это сделал?"

"Сегодня уникальный день в моей жизни. Он, безусловно, войдёт в историю и останется в памяти всех, кто следил за мной с самого начала моей карьеры. Я посвящаю награду своей семье", – отметил 23-летний футболист на церемонии награждения.