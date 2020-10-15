Лига наций

В среду состоялись очередные поединки 4-го тура Лиги наций. Нидерланды и Италия не выявили победителя – безвыигрышная серия соперника Украины на Евро насчитывает уже 4 игры. Франция дожала Хорватию на выезде, обеспечив себе минимум второе место в группе.

Англия сенсационно проиграла Дании. Польша разгромила Боснию и Герцеговину, а Португалия без Роналду разбила Швецию. Лига наций берет паузу до середины ноября – осталось сыграть два тура.

Украина – Испания

"Футбол 24" оценил игру представителей сборной Украины в победном матче против Испании. Как известно, "сине-желтые" обыграли пиренейцев впервые в истории. Также мы собрали реакцию соцсетей и узнали мнение Мирона Маркевича об историческом успехе команды Андрея Шевченко.

Испанские СМИ отметили игру Георгия Бущана и считают, что Украина могла претендовать на пенальти после падения Александра Зубкова в штрафной гостей.

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