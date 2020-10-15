Ліга націй

У середу відбулися чергові поєдинки 4-го туру Ліги націй. Нідерланди та Італія не виявили переможця – безвиграшна серія суперника України на Євро налічує вже 4 гри. Франція дотиснула Хорватію на виїзді, забезпечивши собі мінімум друге місце в групі.

Англія сенсаційно програла Данії. Польща розгромила Боснію і Герцеговину, а Португалія без Роналду розбила Швецію. Ліга націй бере паузу до середини листопада – залишилося зіграти два тури.

Україна – Іспанія

"Футбол 24" оцінив гру представників збірної України в переможному матчі проти Іспанії. Як відомо, "синьо-жовті" обіграли піренейців уперше в історії. Також ми зібрали реакцію соцмереж і дізналися думку Мирона Маркевича про історичний успіх команди Андрія Шевченка.

Іспанські ЗМІ відзначили гру Георгія Бущана та вважають, що Україна могла претендувати на пенальті після падіння Олександра Зубкова у штрафному майданчику гостей.

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