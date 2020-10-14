Вчера, 13 октября, на 71-м году жизни скончался экс-менеджер сборной Украины Олег Тарадай. Об этом на своей странице в социальной сети Твиттер сообщил футбольный обозреватель Артур Валерко.

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10 октября у экс-функционера случился инсульт, после чего – повторное кровоизлияние в мозг. Несколько дней его жизнедеятельность поддерживал аппарат, но вчера его сердце не выдержало.

Тарадай попал в футбол случайно: после работы в Германии он вернулся в Одессу, где возглавлял один из районных паспортных столов. Покинув госслужбу присоединился к Черноморцу по приглашению Леонида Буряка – работал пресс-атташе одесского клуба. Начиная с сезона-2000/01 стал начальником команды Черноморец-2.

Через полтора года получил приглашение от ФФУ, где проработал более 10 лет. Именно он помогал Олегу Блохину во время его первой каденции в сборной Украины вывести "сине-желтых" в финальную часть чемпионата мира 2006 года и выйти в четвертьфинал турнира. После возвращении в Одессу продолжал заниматься футболом – работал с юными игроками в одной из местных академий.

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