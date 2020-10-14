Сборные Италии и Нидерландов лидируют в группе А1, однако нельзя сказать, что команды идут по турниру успешно. У обоих за три тура было всего лишь по одной победе – "Скаудра" расписала ничьи с поляками и боснийцами, а "Оранье" уступили итальянцам и потеряли очки в Сараево. При этом в дебютном матче под руководством нового тренера – Франка де Бура – голландцы ещё и проиграли Мексике, поэтому в Бергамо гости приехали злыми и готовыми к бою. На поле вышли максимально сильные стартовые составы.

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Италия лучше стартовала во встрече, уже на 2-й минуте организовав момент с вбеганием Спинаццолы на левый край штрафной, однако Лео пробил очень слабо. Нидерланды ответили несколькими атаками без обострения и подачей на 13-й минуте, после которой головой бил ван Дейк – удар заблокировали, гости стали требовать пенальти за игру рукою, но свисток Энтони Тейлора молчал. В целом же, в первые 15 минут команды проводили осторожную разведку, однако уже на 16-й тишину прервал неожиданный гол: Барелла вырезал филигранную передачу с правого фланга в зону перед штрафной за спины де Врею и Хатебуру, а Пеллегрини вышел один на один с голкипером и пробив в левый угол – 1:0!

Ещё через три минуты Нидерланды пропустили похожий рывок за спину. На этот раз в штрафную врывался Иммобиле, но Чиро притормозил, а потом отдал провальный пас на Кьезу. На 23-й минуте он снова открылся за спины под передачу по флангу, вошел в штрафную и мощно выстрелил под ближнюю штангу – Силлесен спас.

Наказание за расточительность не заставило долго ждать: на 26-й минуте Фрэнки де Йонг исполнил разрезную передачу на левый край штрафной, Блинд оттуда выкатил пас в спины защитникам на Депая, а тот развернулся и пробил – выстрел заблокировали, но мяч сразу же подхватил ван де Беек. Донни пробил в девятку метров с шести, сравняв счёт. 1:1.

В середине первого тайма особой остроты не возникало. Команды поочередно перекатывали мяч, причем итальянцы даже не обостряли игру, а Нидерланды за 15 минут после гола имели только два слабых и неточных удара головой в исполнении Люка де Йонга. "Скуадра Адзурра" проснулась только перед перерывом: на 39-й минуте Спинаццола пробивал в ближний угол с левого края штрафной, а на 40-й Д'Амброзио стрелял с правой – Силессен парировал в обоих случаях. Бонуччи же на 41-й замыкал подачу Кьезы метров с 12-ти, но "круглый" пролетел выше ворот. В конце концов, отдыхать команды ушли при ничейном счёте.

Второй тайм Нидерланды начали агрессивно, прижав Италию, заработав ряд угловых и организовав несколько моментов. Так, на 48-й минуте мяч после удара Вейналдума головой упал на сетку с внешней стороны, а замыкание навеса с корнера в исполнении Аке на 49-й ушло под перекладину – Доннарумма спас "Скуадру". Выручил он и на 55-й минуте, когда Депай ворвался на левый край штрафной и мощно пробил низом в дальний угол.

Роберто Манчини в ответ снял Кьезу и Верратти, выпустив Локателли и Кина. Последний мог забивать на 57-й минуте, когда Иммобиле вырвался один на один с Силлессеном вследствие грубой ошибки Хатебура – Чиро мог катить на Мойзе, но решил исполнять сам. В итоге, он бесхитростно попал в голкипера.

В середине второго тайма ничего вспомнить. Команды поочередно владели мячом и инициативой, обменивались контратаками, подачами и прострелами, однако в завершающей фазе создать что-то интересное не удавалось. Наиболее опасными моментами в этот период оказались две передачи итальянцев с правого фланга – одну из них в пустые ворота мог замыкать Кин (ван Дейк успел перехватить пас), а другую с головы Иммобиле снял Велтман. Зато хватало мелких фолов, пауз и даже столкновений. Энтони Тейлор судил либерально, выдав всего одну жёлтую карточку.

В эндшпиле встречи итальянцы и голландцы могли изменить счёт, но все разбивалось о банальность и исполнение. Хозяева имели шанс выйти вперёд на 83-й и 85-й минутах, когда на дальнюю штангу прошли две прекрасные подачи с правого фланга – на первую слегка не успел Иммобиле, а вторую снова снял Велтман. Нидерланды огрызнулись дальним ударом Депая на 87-й (слишком высоко) и контратакой после отбора в центре поля на 88-й – в её завершении Вейналдум пробил с полукруга перед штрафной, однако мяч покатился очень медленно и неточно. Так команды и продолжали обмениваться контрвыпадами, пока не прозвучал финальный свисток. Ничья в Бергамо.

Таким образом, Италия набрала шесть очков и опустилась на второе место в группе А1, а Нидерланды с пятью зачётными баллами теперь идут третьими. Лидирует в квартете Польша, в активе которой семь пунктов, а замыкает Босния и Герцеговина – у Джеко и компании всего два очка.

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