Динамо Москва представило тренерский штаб в своем Твиттере. Новым наставником стал немецкий специалист Сандро Шварц.

"Я вышел, забил гол, а на следующую игру не попал даже в заявку": Воронин – о своей главной проблеме в Ливерпуле

Его помощниками будут Волкан Булут и Андрей Воронин. Интересно, что украинец уже знаком с Шварцем – в начале тысячелетия они оба играли за немецкий Майнц.

Добавим, что Воронин в 2016 году получил диплом тренера в Украине. В январе 2017 года возглавил Бюдерих из седьмого немецкого дивизиона. На посту тренера отработал полгода. Имел задачу выйти в шестой дивизион, однако не справился. Также Андрей в свое время работал в структуре сборной Украины – был тренером-селекционером при Шевченко в 2017 году, однако долго не задержался на этом посту.

Напомним, российский клуб в конце сентября уволил Кирилла Новикова, с которым команда вылетела из Лиги Европы от скромного тбилисского Локомотива.

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