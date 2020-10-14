В Южной Америке состоялись очередные матчи квалификации на чемпионат мира 2022 года. Счет и отчет о поединках читайте на "Футбол 24".

КОНМЕБОЛ, квалификация к ЧМ-2022, 2-й тур

Перу – Бразилия – 2:4

Голы: Каррильйо, 5, Тапия, 59 – Неймар, 28 (п.), 83 (п.), 90+4, Ришарлисон, 64

Удаление: Самбрано, 89 (Перу, красная карточка)

Венесуела – Парагвай – 0:1

Гол: Хименес, 85

Нереализованный пенальти: Эррера, 90+5 (Венесуела)

Чили – Колумбия – 2:2

Голы: Видаль, 37 (п.), Санчес, 41 – Лерма, 6, Фалькао, 90+1

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Перу шокировал Бразилию голом уже на 5-й минуте, однако в середине первого тайма Неймару с пенальти удалось восстановить статус кво. После перерыва полузащитник Сельты Ренато Тапия снова вывел хозяев вперед и форварду Эвертона Ришарлисону пришлось исправлять положение. В конце матча Неймар еще раз с пенальти и уже в добавленное время с игры поставил жирную точку в матче. К слову, на последних минутах Перу остался в меньшинстве – арбитр удалил экс-защитника Динамо Карлоса Самбрано за удар локтем соперника.

Судьбу мата между Венесуэлой и Парагваем решил один точный выстрел гостей – за 5 минут до окончания встречи представитель Чикаго Файр Гастон Хименес из района одиннадцатиметровой отметки мощным ударом прошил голкипера. К слову, этот поединок стал буквально проклятым для представителя Гранады Янхеля Эрреры. Полузащитник венесуэльцев вполне мог стать героем матча, но сначала его гол отменил VAR, а на 5-й добавленной минуте с пенальти не смог переиграть голкипера хозяев.

Колумбия в драматичном поединке сумела уже в добавленное время спасти ничью против Чили. Хозяева пропустили уже в самом начале мата, однако еще до перерыва смогли сначала отыграться благодаря пенальти, а затем и выйти вперед. Спас колумбийцев Радамель Фалькао, который на 91-й минуте во время сумбурной атаки гостей сумел удачно подставить ногу и вырвать для своей команды важное очко.

Как следствие, Бразилия возглавила турнирную таблицу, Колумбия с Парагваем делят третью-четвертую строчки, Венесуэла пока без очков.

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