"Футбол 24" собрал триумфальную реакцию экспертов и известных болельщиков после матча 4-го тура Лиги наций Украина – Испания (1:0).

Ну что, вы уже поверили в это?!

После сокрушительного позора в Париже и заслуженного поражения от Германии, в крайне ослабленном составе, под ужасным психологическим прессингом сборная Украины таки сумела собраться на решающий бой.

Украина – Испания – 1:0 – видео гола Цыганкова и обзор матча

Первая в истории победа над Испанией не только возрождает боевой дух команды Шевченко, но и практически гарантирует сохранение прописки в элитном дивизионе Лиги наций.

Понятно, что блогосфера не поскупилась на комплименты.

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Скаут Алекс Великих традиционно сделал промежуточные итоги по мотивам первого тайма.

Ключевой эпизод матча – гол Виктора Цыганкова. Архивариус Артур Валерко сразу напоминает о громком зашкваре испанской прессы, который произошел перед поединком.

Заместитель главреда Трибуны Владимир Гарец развивает тему.

Финальный свисток. Сергей Тищенко, журналист Футбол 24 и Gazeta.ua, делится своими чувствами.

Экс-хавбек сборной, участник ЧМ-2006 Максим Калиниченко готов открывать шампанское.

Известный телеведущий Евгений Зинченко видит в том, что произошло, поучительную историю.

Экспертный экспресс от Евгения Левченко.

Вклад голкипера Динамо отмечает журналист и автор текстовых онлайнов Футбол 24 Михаил Юхименко. Он просто-таки требует отправить Пятова на банку!

А вот Андрею Кудырко, журналисту и автору "Золотого таланта", еще два топовые скальпы подавай!

Символическое совпадение важных дат отмечает и Сергей Галюза, бывший защитник луганской Зари.

Продюсер, телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк: всем – респект!

Общественный активист Сергей Стерненко сотворил переполох соседям. А напоследок затролил пиренейских пижонов.

Известный политический журналист Даниил Мокрик рассматривает победу под оригинальным ракурсом.

А блоггеру Роману Шрайку удалось сформулировать новый девиз команды Шевченко.

Теперь – более серьезно. Итоги от Алекса Великих.

Обозреватель Трибуны Александр Сажко отмечает вклад игроков Динамо и призывает Шевченко к надлежащим оргвыводам.

Солидарен с написанным заместитель главреда журнала Футбол Андрей Шахов.

Блогер Михаил Смоловой убедился в мнении относительно предыдущих просчетов.

Леон Вургафт, футбольный обозреватель с Хайфы, заметил изменение в менталитете украинской команды.

Зато Вячеслав Заховайло, наш специалист в чешском футболе, указывает на легкомыслие испанцев, которое их погубило.

Итоги вчерашнего вечера подводят прекрасная Александра Лобода и традиционные мемасы от Брутального футбола.

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Украина одержала историческую победу над Испанией в матче Лиги наций – героический Бущан и решающий Цыганков