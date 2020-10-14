"Игроки Динамо сделали этот матч": Шевченко прощен, экс-звезда Украины с шампанским, Испанию уничтожают за пижонство
"Футбол 24" собрал триумфальную реакцию экспертов и известных болельщиков после матча 4-го тура Лиги наций Украина – Испания (1:0).
Ну что, вы уже поверили в это?!
После сокрушительного позора в Париже и заслуженного поражения от Германии, в крайне ослабленном составе, под ужасным психологическим прессингом сборная Украины таки сумела собраться на решающий бой.
Украина – Испания – 1:0 – видео гола Цыганкова и обзор матча
Первая в истории победа над Испанией не только возрождает боевой дух команды Шевченко, но и практически гарантирует сохранение прописки в элитном дивизионе Лиги наций.
Понятно, что блогосфера не поскупилась на комплименты.
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Скаут Алекс Великих традиционно сделал промежуточные итоги по мотивам первого тайма.
Ключевой эпизод матча – гол Виктора Цыганкова. Архивариус Артур Валерко сразу напоминает о громком зашкваре испанской прессы, который произошел перед поединком.
Заместитель главреда Трибуны Владимир Гарец развивает тему.
Финальный свисток. Сергей Тищенко, журналист Футбол 24 и Gazeta.ua, делится своими чувствами.
Экс-хавбек сборной, участник ЧМ-2006 Максим Калиниченко готов открывать шампанское.
Известный телеведущий Евгений Зинченко видит в том, что произошло, поучительную историю.
Экспертный экспресс от Евгения Левченко.
Вклад голкипера Динамо отмечает журналист и автор текстовых онлайнов Футбол 24 Михаил Юхименко. Он просто-таки требует отправить Пятова на банку!
А вот Андрею Кудырко, журналисту и автору "Золотого таланта", еще два топовые скальпы подавай!
Символическое совпадение важных дат отмечает и Сергей Галюза, бывший защитник луганской Зари.
Продюсер, телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк: всем – респект!
Общественный активист Сергей Стерненко сотворил переполох соседям. А напоследок затролил пиренейских пижонов.
Известный политический журналист Даниил Мокрик рассматривает победу под оригинальным ракурсом.
А блоггеру Роману Шрайку удалось сформулировать новый девиз команды Шевченко.
Теперь – более серьезно. Итоги от Алекса Великих.
Обозреватель Трибуны Александр Сажко отмечает вклад игроков Динамо и призывает Шевченко к надлежащим оргвыводам.
Солидарен с написанным заместитель главреда журнала Футбол Андрей Шахов.
Блогер Михаил Смоловой убедился в мнении относительно предыдущих просчетов.
Леон Вургафт, футбольный обозреватель с Хайфы, заметил изменение в менталитете украинской команды.
Зато Вячеслав Заховайло, наш специалист в чешском футболе, указывает на легкомыслие испанцев, которое их погубило.
Итоги вчерашнего вечера подводят прекрасная Александра Лобода и традиционные мемасы от Брутального футбола.
Украина одержала историческую победу над Испанией в матче Лиги наций – героический Бущан и решающий Цыганков