В Южной Америке состоялись очередные матчи квалификации на чемпионат мира 2022 года. Счет и отчет о поединках читайте на "Футбол 24".

КОНМЕБОЛ, квалификация к ЧМ-2022, 2-й тур

Боливия – Аргентина – 1:2

Голы: Морено, 24 – Мартинес, 45, Корреа, 79

Эквадор – Уругвай – 4:2

Голы: Мена Дельгадо, 14, Эстрада, 45+3, 52, Плата, 75 – Суарес, 83 (п.), 90+5 (п.)

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В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Боливии на своем поле уступила национальной команде Аргентины со счетом 1:2. Счет был открыт в середине первого тайма – голом отметился экс-"горняк" Марсело Морено. На последней минуте первой сорокапятиминутки Аргентина восстановила равновесие благодаря голу Лаутаро Мартинеса. А под конец матча Хоакин Корреа после передачи Мартинеса вырвал для "бело-голубых" победу. К слову, после матча между командами возникла драка с участием нападающего Лионеля Месси.

В еще одном матче Эквадор и Уругвай устроили настоящий голепад. Еще до перерыва "триколоры" усилиями Мойсеса Кайседо и Майкла Эстрады забили в ворота Мартина Кампаньи два сухих гола. Во втором тайме Эстрада оформил дубль, а четвертый гол забил представитель Спортинга Гонсало Плата. В конце встречи уругвайцы смогли отыграть два мяча – форвард мадридского Атлетико Луис Суарес дважды реализовал пенальти. Стоит отметить, что еще два гола уругвайцев и третий мяч Эстрады были отменены благодаря VAR.

Как следствие, Аргентина, набрав шесть пунктов, поднялась на вершину турнирной таблицы и делит первое-второе место с Бразилией, Эквадор сравнялся по очкам с Уругваем, а Боливия замыкает "десятку".

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