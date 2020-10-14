Наполи не приехал в Турин 4 октября на встречу с Юве. Клуб объяснил этот "бойкот" тем, что власти региона Кампания отменили все рейсы из-за резкого ухудшения ситуации с пандемией.

Ювентус – Наполи: гости не явились на поединок Серии А

Несмотря на это, руководство Серии А решило присудить неаполитанцам техническое поражение (0:3) и дополнительно снять с подопечных Дженнаро Гаттузо одно очко, сообщает официальный сайт турнира. Пострадавшие еще имеют шанс обжаловать этот приговор.

Сейчас после трех туров Наполи расположился на 8-й строчке с 5-ю очками, Ювентус – 4-й. Напомним, действующий чемпион Италии сразится с киевским Динамо в групповом этапе Лиги чемпионов.

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