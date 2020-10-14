Матч и онлайн-трансляция Хорватия – Франция стартовал в 21:45 по Киеву. Поединок проходил на стадионе Максимир в Загребе. Это 4-й тур квартета А3 – на момент начала игры действующие чемпионы мира набрали 7 очков и делили первое-второе места с Португалией. У хорватов было 3 пункта – "клетчатые" разместились на 3-й позиции группы. Это уже вторая встреча команд в текущем розыгрыше Лиги наций – в матче второго тура Франция победила Хорватию 4:2, повторив результат финала чемпионата мира-2018.

Поединок начался без моментов, зато довольно грубо – уже в дебюте соперники обменялись заработанными "горчичниками". Сначала Динь получил желтую за жесткую игру, а буквально тут же его "подвиг" повторил Влашич, который вообще мог получить и прямую красную. А вот дебютный же момент привел к забитому мячу. Ферлан Менди справа прострелил в штрафную, Гризманн был первым после отскока круглого от Виды и пушечным ударом вогнал мяч в верхний угол ворот Ливаковича. У голкипера Хорватии никаких шансов не было – Франция быстро повела в счете, ведь шла только седьмая минута. Отметим не слишком удачную игру экс-защитника Динамо, который крайне неуклюже сыграл у своих ворот, сбросив мяч на соперника.

На 15-й минуте гости должны были забивать второй раз. Марсьяль отдал на Мбаппе, который пробивал в практически пустые ворота. Створ перекрывал только защитник – как Килиан не попал, вероятно, не знает и он сам. Круглый прокатился рядом с дальней штангой. Шокирован был даже Златко Далич. Хорваты огрызнулись лишь на 20-й минуте. Деян Ловрен выиграл верховую дуэль и пробил головой – слабо и неточно, Льорис все контролировал. Хороший шанс был у Перишича, однако победитель Лиги чемпионов не попал в ворота с перспективного штрафного.

А вот на 30-й хорваты не сравняли лишь чудом. Перишич расшатал Менди и прострелил на Пашалича. Сначала одноклубнику Руслана Малиновского помешал пробить Лангле, а повторный удар блестяще парировал Льорис. Удивительный сейв! Хорватия продолжила давить – мяч, возможно, попал в руку защитнику французов, однако рефери промолчал. На последних секундах тайма Лангле пошел на стандарт и мог забить, но удару защитника Барселоны хватило точности. 0:1 – Франция выиграла первые 45 минут, которые можно разделить на две части. В дебюте игры команда Дешама полностью переиграла хозяев и закономерно забила, а вот после минуты 20-й на поле была, по сути, одна команда – Хорватия.

Вторая половины игры началась с атак "клетчатых". Сильный прострел Ивана Перишича во вратарскую не нашел адресата. Дальний выстрел Ковачича был неточным, хотя Льорис, похоже, контролировал полет мяча. А вот на 65-й минуте хозяева все же отыгрались. Модрич нашел Брекало, тот отдал в центр штрафной на Влашича. Хавбек техничным ударом внешней стороной стопы не оставил голкиперу французов практически никаких шансов. 1:1.

Гол хорватов несколько успокоил игру. Балканцы по инерции продолжали владеть мячом, но без остроты у ворот Льориса. Гости создали свой момент только на 76-й минуте – Ливакович сыграл надежно после удара Погба. Варан пытался добить, но неудачно. И тут же "галльские петухи" снова повели в счете. Килиан Мбаппе в касание замкнул передачу Диня, которому ассистировал Погба. Все просто – 1:2. Хозяева имели свой шанс, чтобы избежать поражения, однако Ковачич и Крамарич пробили точно в Льориса. Франция в типичном для себя стиле одержала очередную победу. Как говорят в таких случаях, на классе.

После этого поражения хорваты потеряли все шансы даже на второе место квартета. У команды Дешама 10 очков – столько же набрала Португалия. Балканцы остались на третьей позиции, имея в активе 3 пункта.

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