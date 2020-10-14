Капитан сборной Аргентины Лионель Месси оказался в эпицентре массовой стычки после гостевого матча с Боливией в рамках отбора к ЧМ-2022.

Аргентина впервые с 2005-го победила в Ла-Пасе, где 11 лет назад потерпела одно из самых позорных поражений в своей истории (1:6). Именно тот поединок вспомнил Месси бывший форвард донецкого Шахтера – Марсело Морено – сразу после финального свистка.

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Услышав насмешки от боливийского капитана, 6-кратный обладатель "Золотого мяча" буквально "взорвался" с нецензурной лексикой. "Зачем устраивать цирк, шут?! Придурок, твою же мать", – кричал разъяренный Лео.

Досталось от звездного земляка и тренеру боливийцев по физподготовке – Лукасу Нави. "Иди к черту, лысый! Что с тобой не так ?! Ты кричал на протяжении всего матча, засранец!".

В конце концов партнерам удалось успокоить Лео, который покидал стадион имени Эрнандо Силеса с разъяренным выражением лица. Напомним, что Аргентина набрала 6 очков в двух стартовых матчах отбора к ЧМ-2022. Несмотря на быстрый пропущенный мяч от Марсело Морено "альбиселестес" вырвали победу со счетом 2:1.

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