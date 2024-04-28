"В свое время Довбик мог оказаться в Селтике. Это было еще во время его пребывания в Днепре.

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Он когда только засветился, то о нем тогдашний главный тренер днепрян Дмитрий Михайленко сказал, что это футболист, имеющий модельные характеристики Криштиану Роналду.

Когда Артём забил первый гол, обыграл, пробил в ближний угол – очень классный мяч – тогда все о нем заговорили, а Шевченко его и Дениса Баланюка вызвал в сборную.

И тогда был интерес, совершенно предметный к Артему. Что не сложилось? Я уже не буду разбираться, вспоминать, но была серьезная заинтересованность. Шевченко дал очень хорошую характеристику Довбику после того, как об Артеме у него спросил владелец Селитка",– сказал Цыганык в программе "Обзор легионеров".

Напомним, Довбик защищал цвета Днепра с 2015 по 2017 годы (отправлялся в аренду в молдавский клуб Бельцы). В 2018-м перешел в датский Митьюлланд, где выступал до 2020 года. Далее последовали три сезона в СК Днепр-1 и переход в Жирону.

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