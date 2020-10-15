Состоялись матчи четвертого тура Лиги наций в дивизионах А и В. Разгромные победы одержали Португалия и Польша, а Израиль и Турция оформили яркие камбэки. Обзор поэдинков читайте на "Футбол 24".

Лига наций, 4 тур

Дивизион А

Англия – Дания – 0:1

Гол: Эриксен, 35 (пен)

Удаление: Магуайр, 32

Исландия – Бельгия – 1:2

Голы: Севарссон, 17 – Лукаку, 9, 38 (пен)

Польша – Босния и Герцеговина – 3:0

Голы: Левандовски, 40, 52, Линетти, 45+1

Удаление: Ахмедходжич, 15

Португалия – Швеция – 3:0

Голы: Бернарду, 21, Жота, 44, 72

Дивизион В

Румыния – Австрия – 0:1

Гол: Шепф, 76

Норвегия – Северная Ирландия – 1:0

Гол: Даллас, 67 (аг)

Шотландия – Чехия – 1:0

Гол: Фрейзер, 6

Словакия – Израиль – 2:3

Голы: Гамшик, 17, Мак, 38 – Захави, 68, 76, 89

Россия – Венгрия – 0:0

Турция – Сербия – 2:2

Голы: Чалханоглу, 57, Туфан, 76 – Милинкович-Савич, 22, Митрович, 49 (пен)

Болгария – Уэльс – 0:1

Гол: Дж. Уильямс, 85

Польша уже в дебюте поединка с Боснией и Герцеговиной осталась в большинстве – Левандовски вырывался один на один с голкипером, а Ахмедходжич его сбил. Поляки строили очень красивые атаки: эффектные розыгрыши, пяточки перед штрафной. Левандовски сначала упускал моменты, но в конце концов забил с помощью Юзвяка. А потом Роберт исполнил классный навес в касание на Линетти – атака завершилась голом.

"Кадра" все решила еще до перерыва. Во втором тайме поляки добили соперника. Левандовски получил хороший навес от Клиха и оформил дубль. Томаш Кендзера сыграл 72 минуты на правом фланге обороны (оценку получил одну из худших в команде). Благодаря ничьей между Италией и Нидерландами Польша с 7 очками вышла на первое место в группе А1. Боснийцы последние – 2 балла.

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Роналду из-за коронавируса покинул расположение сборной, но Португалия и без Криша справилась со шведами. Первую скрипку играли представители АПЛ. В середине первого тайма пиренейцы запрессинговали соперника – с передачи Жоты отличился Бернарду Силва. Перед перерывом Жота откликнулся на передачу Канселу и забил уже сам.

А во втором тайме новичок Ливерпуля оформил дубль: на скорости получил пас слева, сместился с фланга в центр и расстрелял ближний угол ворот. Разгром. Португалия победила и осталась на вершине квартета А3 – 10 очков. Швеция в этой Лиге наций не набрала ни одного очка.

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Бельгия удачно съездила в гости к Исландии. Героем матча стал Лукаку. Форвард Интера забил быстрый гол, прекрасно развернувшись в чужой штрафной. Островитяне сравняли счет, но затем на авансцену снова вышел Лукаку. Он принял пас из глубины и заставил соперника сфолить – арбитр поставил пенальти, Ромелу его реализовал. В итоге 1:2 в пользу "дьяволов".

В другом матче этой группы Англия встречалась с Данией. Британцы на 32-й минуте остались в меньшинстве – вторую желтую за грубый подкат в центре поля получил Магуайр. А через минуту "отличился" Уокер, нарушив правила в собственной штрафной. Эриксен уверенно исполнил приговор. До финального свистка счет не изменился. Дания минимально победила и поднялась на второе место в группе А2. Первой идет Бельгия (9 баллов), Англия – третья.

В группе В1 успех отпраздновали Австрия и Норвегия. Именно эти команды делят первое место после 4 туров. Австрийцы на выезде дожали Румынию. Вполне заслуженная победа – наш соперник на Евро создал ряд отличных шансов. Решающий гол организовали представители немецкой Бундеслиги: Алаба, Баумгартнер и Шепф. Норвегия победила Северную Ирландию благодаря автоголу – Даллас срезал мяч в собственные ворота на угловом, который подал Эдегор.

В группе В2 Шотландия победила Чехию и вышла в лидеры. Но гораздо интереснее был матч между Словакией и Израилем. Словаки в первом тайме заработали комфортное преимущество голами Гамшика и Дуды, однако после перерыва умудрились пропустить три и проиграть. Все мячи за Израиль забил супербомбардир Захави. На первый гол ему ассистировал Манор Соломон – вингер Шахтера прекрасно навесил с корнера.

В группе В3 оба матча завершились вничью. Лидеры квартета Россия и Венгрия голов не забивали, а Турция спаслась в поединке с Сербией. В группе В4 Уэльс на последних секундах вырвал победу над Болгарией и вернулся на первое место.

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