Полузащитник Юве Уэстон Маккени тоже вынужден пойти на срочную изоляцию. Американский талант получил положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Роналду хочет хитростями сократить свой карантин – без шансов сыграть против Динамо, но можно успеть к дуэли с Месси

Таким образом, 22-летний игрок не сможет помочь своей команде в матче Лиги чемпионов против Динамо. Напомним, это уже второй громкий случай инфицирования в туринском клубе за последнее время – недавно COVID-19 подтвердили у Криштиану Роналду.

Напомним, уже 20 октября подопечные Луческу в Киеве будут принимать действующего чемпиона Италии в рамках ЛЧ.

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