Куртуа готов к матчу против Кадиса – Лунину придется подождать с дебютом за Реал
Реал не будет иметь никаких проблем с голкиперами перед возобновлением Примеры.
Первый номер "сливочных" Тибо Куртуа полностью восстановился и будет готов к матчу против Кадиса, информирует Marca.
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Бельгиец покинул расположение своей сборной из-за дискомфорта в спине, и были определенные опасения, что он пропустит ближайшую игру Реала. Последние тесты Андрея Лунина на коронавирус оказались отрицательными, поэтому украинец вполне мог рассчитывать на официальный дебют в Реале. Впрочем, возвращение Куртуа заставляет подождать с этими мечтами.
Напомним, что Тибо выходил в основе на все четыре матча Реала в текущем сезоне и трижды оставлял свои ворота "сухими".
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