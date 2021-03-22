"Футбол 24" традиційно виділяє все найцікавіше з топ-ліг за останні дні. Лондонська перестрілка, гнів Холанда та як Суарес, Мессі і Бензема летять за іспанською короною – в нашому матеріалі.

Маліновський на висоті, Юве ганьбиться, болюче фіаско Фонсеки

Руслан перед міжнародною паузою провів один з найкращих матчів в Італії: заробив і реалізував пенальті, оформив асист і додав ще купу позитивної статистики. Завдяки високій ефективності українця Аталанта впоралася з міцною Вероною, а Гасперіні переграв свого учня Юріча (щоправда, Гаспу ще довелося здивувати візаві незвичною схемою). Маліновський вирішив долю матчу, чим подарував дебют для Коваленка – Віктор з'явився на фінальні хвилини.

Маліновський оформив гол+асист за Аталанту: найкращий гравець матчу затьмарив росіянина і передав естафету Коваленку

Аталанта поки що успішно бореться за Лігу чемпіонів. Ззаду підбирається Наполі, з яким, скоріш за все, і доведеться розіграти останню путівку в ЛЧ. Ювентус знову зганьбився, програвши Беневенто, однак важко уявити, що "стара синьйора" навіть з Пірло пролетить повз топ-4 Серії А. Чемпіонство? Шанси мізерні – 10 очок відставання від Інтера. Побитий травмами Мілан все одно тримається вище за Юве і на жилах обігрує Фіорентину.

У Фонсеки справи зовсім кепські. Рома програла черговий топ-матч, пропустивши два красиві голи від Мертенса. Так, у римлян є виправдання: Наполі схитрував, переніс матч з Ювентусом і весь тиждень готувався до битви на Стадіо Олімпіко, тоді як Рома лише в п'ятницю повернулася з України після ЛЄ. Але кого це зараз цікавить? "Вовки" влітають прямим конкурентам весь сезон. Фонсека на 5 очок віддалився від зони ЛЧ і наблизився до звільнення.

Страшна міць Баварії, злий Холанд, Нагельсманн грається у Гвардіолу

Можна щотижня копіювати та вставляти однакові слова захоплення Баварією, але цієї суботи трапилося щось особливе. Мюнхенці вже на 12-й хвилині залишилися в меншості через грубу гру Девіса, однак інтриги не вийшло – рекордмайстер увімкнув максимальні оберти та змів Штутгарт ще до кінця першого тайму. Лєвандовскі оформив хет-трик і вивів свою результативність на якийсь захмарний рівень (35 голів у чемпіонаті).

Добре, коли маєш у партнерах Мюллєра, Гнабрі та Сане. У Холанда таких помічників немає – поки Санчо, Геррейро та Ройс травмовані, Ерл мусить тягнути Дортмунд на своїх плечах. Ну, він відзначився дублем у воротах Кельна, але цього вистачило лише для нічиєї. Норвежець розізлився і жбурнув у суперника футболку. Місце в топ-4 реально під загрозою, Борусія відпустила Айнтрахт і Вольфсбург у відрив. Так втримати Холанда буде неймовірно складно – Ерлінг хоче залишитися, але навіть не уявляє рік без ЛЧ.

Лейпциг продовжує зберігати примарну надію на чемпіонські перегони. У п'ятницю "бики" замордували Армінію. 82% володіння, 896 передач, а Орбан поставив рекорд сезону зі 163 пасами за гру. Між Нагельсманном і Гвардіолою багато паралелей. У схемах РБ не менше "фальшивих" позицій, ніж у Ман Сіті – команда перебудовується ледь не в кожній атаці. А от інший прихильник домінантного стилю – Петер Бос – переживає важкий період у Байєрі. Після ганебного розгрому від Герти заговорили про можливе звільнення нідерландця.

Бензема, Мессі, Суарес і флешбек Шахтаря

Всі три лідери Прімери дружньо перемогли. Суарес 500-м голом у кар'єрі прибив Алавес і зберіг для Атлетіко гандикап на вершині таблиці. Переможна серія Барселони триває – недільного вечора каталонці познущалися з міцного (як здавалося) Сосьєдада, відвантаживши 6 м'ячів. Мессі і сам завершував красиві комбінації, і допомагав забивати іншим. Лео провів 768-й матч за Барселону та побив енний рекорд клубу, обійшовши Хаві.

Реал впорався з Сельтою... точніше Бензема впорався з Сельтою. Нинішній Карім для Реала не менш святий, ніж Мессі для Барси. Вся атака тримається на ньому. Француз оформив дубль, створив два супершанси партнерам і ще приніс масу користі пресингом і відкриваннями. Монстр. Однак поки що Бензема витягнув Реал тільки на третє місце.

Єдиною з іспанських грандів не перемогла Севілья. Ба більше, андалусійці були близькими до поразки від скромного Вальядоліда – лише на четвертій компенсованій хвилині вдалося врятуватися. Але як! На останній кутовий у штрафний майданчик суперника прийшов Буну. Стандарт затягнувся, але голкіпер Севільї на лінії воротарського дочекався м'яча і в дотик розстріляв ворота. Фантастика. Усім зразу пригадався гол Палопа у ворота Шахтаря.

Французька революція, або Все стало на свої місця

ПСЖ скористався сенсаційною осічкою Лілля та очолив Лігу 1. Поки що завдяки кращій різниці забитих/пропущених, але важливий сам факт. Для прориву на вершину парижанам потрібно було здолати Ліон, і вони з легкістю виконали це завдання. Мбаппе і Ко за годину часу створили розгром, після чого дали пограти супернику. Ліон не виглядав настільки жахливо, як може здатися, але "ткачі" зіграли явно слабше своїх можливостей.

Ще й Неймар повернувся з лазарету. Невже запекла боротьба за чемпіонство у Франції перейде у звичний режим домінування ПСЖ? Є мізерні надії на Монако, який йде четвертим з 4 очками відставання від лідера. У п'ятницю підопічні Ковача відвантажили 4 м'ячі Сент-Етьєну. Хорхе Сампаолі зазнав першої поразки на чолі Марселя (розгром в дербі від Ніцци). А найкрасивіший гол вікенду забили в матчі аутсайдерів Ліги 1 – за Лор'ян шедевром відзначився хавбек з гармонійним прізвищем Лор'янте.

Сульшер знову без трофея, шалена лондонська перестрілка

В Англії кубковий вікенд – розігрували чвертьфінали. Челсі здобув важку перемогу над Шеффілдом і вийшов на Манчестер Сіті, який за день до того дотиснув Евертон. Олександр Зінченко відіграв повний матч і зробив свій посильний внесок в успіх, діючи цього разу в ролі класичного фулбека.

Ман Сіті вийшов у півфінал Кубка Англії, дотиснувши Евертон – Зінченко провів якісний матч і заслужив на високі оцінки

Вигравати внутрішні кубки – рутина для Гвардіоли. Тоді як для Сульшера перемога в Кубку Англії стала б великим проривом. Йому терміново потрібен хоч якийсь трофей після двох з половиною років на чолі МЮ. Втім, "дияволи" вилетіли від Лестера, програвши рівний матч. Сульшер випустив резервістів на місця двох ключових виконавців (Теллес замість Шоу, ван де Беек замість Фернандеша) і поплатився за це. Тепер Лестеру відкрита дорога в фінал – потрібно переграти Саутгемптон.

Поки Челсі відстоював честь Лондона в Кубку Англії, інші клуби столиці грали матчі чемпіонату. Тоттенхем трішки реабілітувався за виліт з Ліги Європи перемогою над Астон Віллою, яка без Гріліша відверто посипалася. А Вест Хем і Арсенал влаштували яскраву перестрілку. "Каноніри" в першому таймі горіли 0:3, після чого вирвали нічию внаслідок двох автоголів. Дикий матч, в якому ближчим до перемоги все ж був ВХЮ – чого вартий тільки промах Антоніо з метра. Команда Ярмоленка номінально залишається в боротьбі з ЛЧ, а сам Андрій – в лазареті.

Роналду перевершив Пеле, диво-гол рабоною, Барселона і Реал потирають руки – огляд вікенду