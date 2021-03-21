Севілья лише перед фінальним свистком зуміла вирвати нічию у матчі 28-го туру Ла Ліги проти Вальдоліда (1:1) завдяки голу свого голкіпера.

Севілья завдяки голу голкіпера на останніх хвилинах врятувала нічию із Вальядолідом, Атлетік не зумів дотиснути Ейбар

Ясін Буну побіг до чужих воріт на фінальний штурм і недарма. Після подачі з кутового м'яч через кілька рикошетів потрапив до воротаря Севільї, який влучно пробив. На радощах Ясін зняв футболку, за що встиг ще отримати жовту картку.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Ясін провів 24 поєдинки, в яких пропустив 15 м'ячів.

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