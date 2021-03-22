До перерви команди обмінялися голами Ібрагімовіча і Пульгара. Швед оформив свій 15 гол у поточному розіграші Серії А – нікому не вдавалося зробити це у віці 39 років і 169 днів.

Мілан у божевільному матчі з п'ятьма голами вирвав перемогу у Фіорентини, Ювентус зганьбився з Беневенто

Фіорентина вийшла вперед завдяки своєму зірковому ветерану – Франку Рібері. Втім, Мілан знайшов у собі сили не лише для нічиєї, а й для перемоги. Діас і Чалханоглу дозволили "россонері" святкувати повторення клубного рекорду. "Дияволам" лише двічі вдавалося виграти 12 гостьових матчів упродовж одного чемпіонату – сезони 2004/05 і 2011/12.