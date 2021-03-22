Наполі впевнено переміг Рому в 28 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Долю матчу визначив дубль Мертенса в середині першого тайму. Спочатку бельгієць ідеально виконав штрафний удар, а потім головою замкнув скидку Політано.

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По перерві Рома спробувала відквитати бодай один гол. Особливо старався Пеллігріні, який "потурбував" стійку і пробив точно в руки Оспіні. Досягти успіху підопічним Фонсеки не вдалося, тому Наполі поїхав додому з трьома очками.