Руслан Маліновський вийшов на правому фланзі атаки. У дебюті матчу українцеві довірили два небезпечні стандарти. Спочатку 27-річний хавбек поцілив у стінку прямим ударом зі штрафного, а згодом – не знайшов адресата навісною передачею. Маліновський був одним з найгостріших гравців Аталанти у стартовій чверті: багато рухався, пропонував себе, активно пресингував. Однак перший небезпечний момент створив не він – це Сапата, наче танк, прорвався по центру, але удар колумбійця накрив захисник.

Маліновський знову забив за Аталанту – ідеальне виконання пенальті від українця

До середини першого тайму Верона відбивалась без особливих проблем. У гостей нічого не виходило у позиційних атаках, інша справа – стандарти. Черговий навіс Маліновського на 24-й хвилині ледь не завершився голом у ворота "мастифів". Марко Сільвестрі парирував удар Ромеро впритул. Тим часом наш півзахисник продовжував збирати на собі фоли. Чеккеріні, зокрема, отримав жовту за дрібне хуліганство – відмахнувся від українця ногою. Вже за мить Руслан заробив небезпечний штрафний на правому куті штрафного, та сам же влупив високо над поперечкою.

Аталанта збільшувала тиск і все ж домоглася свого ще до перерви. Ба більше, команда Гасперіні відзначилась двічі. І до обох голів "Богині" приклав ногу Маліновський! Після подачі українця з кутового Дімарко зіграв рукою – пенальті. Руслан чітко виконав вирок, розвівши м'яч та голкіпера по різних кутах. А в кінці першої половини він ще й асистував Сапаті, вигравши боротьбу на другому поверсі. Колумбієць підхопив сферу, протягнув до майже до воротарського й невідпорно пробив у дальній – 0:2 після стартових 45 хвилин з прекрасною грою Маліновського. Росіянин Міранчук значно слабше виглядав на протилежному фланзі.

