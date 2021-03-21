Руслан Маліновський вийшов на правому фланзі атаки. У дебюті матчу українцеві довірили два небезпечні стандарти. Спочатку 27-річний хавбек поцілив у стінку прямим ударом зі штрафного, а згодом – не знайшов адресата навісною передачею. Маліновський був одним з найгостріших гравців Аталанти у стартовій чверті: багато рухався, пропонував себе, активно пресингував. Однак перший небезпечний момент створив не він – це Сапата, наче танк, прорвався по центру, але удар колумбійця накрив захисник.

Маліновський знову забив за Аталанту – ідеальне виконання пенальті від українця

До середини першого тайму Верона відбивалась без особливих проблем. У гостей нічого не виходило у позиційних атаках, інша справа – стандарти. Черговий навіс Маліновського на 24-й хвилині ледь не завершився голом у ворота "мастифів". Марко Сільвестрі парирував удар Ромеро впритул. Тим часом наш півзахисник продовжував збирати на собі фоли. Чеккеріні, зокрема, отримав жовту за дрібне хуліганство – відмахнувся від українця ногою. Вже за мить Руслан заробив небезпечний штрафний на правому куті штрафного, та сам же влупив високо над поперечкою.

Аталанта збільшувала тиск і все ж домоглася свого ще до перерви. Ба більше, команда Гасперіні відзначилась двічі. І до обох голів "Богині" приклав ногу Маліновський! Після подачі українця з кутового Дімарко зіграв рукою – пенальті. Руслан чітко виконав вирок, розвівши м'яч та голкіпера по різних кутах. А в кінці першої половини він ще й асистував Сапаті, вигравши боротьбу на другому поверсі. Колумбієць підхопив сферу, протягнув до майже до воротарського й невідпорно пробив у дальній – 0:2 після стартових 45 хвилин з прекрасною грою Маліновського. Росіянин Міранчук значно слабше виглядав на протилежному фланзі.

Іван Юріч спробував реанімувати свою команду трьома замінами у перерві, зокрема поле покинув непомітний екс-динамівець Мігель Велозу. Проте Аталанта спокійно контролювала хід поєдинку. Команди майже нічого не створили у перші 20 хвилин другого тайму... поки Маліновському не довірили стандарт, який заробив Міранчук. Подача-удар українця навіть завершилась результативним пострілом Ромеро, але трохи раніше аргентинець підіграв собі рукою. Рефері все бачив – гол скасовано.

Руслана продовжували бити по ногах, але той щоразу підіймався. Пашаліч замінив Міранчука на 65-й. Росіянин став одним з найгірших у складі гостей, загубившись на фоні двох інших партнерів по атаці – Маліновського та Сапати. Чи не єдиний справді небезпечний момент поблизу воріт Аталанти трапився аж на 74-й хвилині. Голліні а-ля тер Штеген не дозволив відзначитись Лазовічу, який пробивав з кількох метрів.

Луїс Мурієль міг зробити рахунок непристойним, м'яч після його удару з середньої дистанції кіпер перевів на кутовий. Той же Мурієль класно хитнув двох, але не поцілив у ближній. Коваленко дебютує на 87-й! Символічно, що екс-хавбек Шахтаря замінив Маліновського – ще одного вихованця "гірників". Утім часу, щоб проявити себе, у Віктора майже не було. Щоправда Ілічіч ще встиг влучити у поперечку здалеку.

У підсумку Аталанта здобуває легку перемогу, набравши 55 очок та наздогнавши третій у таблиці Юве, який провів на дві гри менше. Верона залишилась дев'ятою – 38 пунктів. Бергамаски, схоже, швидко отямились після вильоту з ЛЧ.

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