Лестер переміг Манчестер Юнайтед в 1/4 фіналу Кубка Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу Лестер – Манчестер Юнайтед.

Лестер відкрив рахунок завдяки фейлу Фреда. Екс-хавбек Шахтаря надто легко віддав м'яч Хендерсону, і Келечі Іхеаначо випередив голкіпера МЮ. "Червоні дияволи" відігралися до перерви – ван де Беек хитро пропустив передачу Погба на Грінвуда.

Лестер вийшов у півфінал Кубка Англії, впевнено перегравши Манчестер Юнайтед

У другій половині забивав лише Лестер. Тілеманс без жодного спротиву наблизився до карного майданчика і пробив точно в нижній кут. Надії гостей поховав той-таки Іхеаначо. 3:1 – Манчестер Юнайтед покидає Кубок Англії, а підопічні Роджерса зустрінуться із Саутгемптоном у півфіналі.