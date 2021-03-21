Грубий ляп Фреда у відеоогляді матчу Лестер – Манчестер Юнайтед – 3:1
22:08 - Читать на русском
Лестер переміг Манчестер Юнайтед в 1/4 фіналу Кубка Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу Лестер – Манчестер Юнайтед.
25’ Келечі Іхеаначо
52’ Юрі Тілеманс
78’ Келечі Іхеаначо
Мейсон Грінвуд 38’
25’ Келечі Іхеаначо
38’ Мейсон Грінвуд
52’ Юрі Тілеманс
78’ Келечі Іхеаначо
Лестер відкрив рахунок завдяки фейлу Фреда. Екс-хавбек Шахтаря надто легко віддав м'яч Хендерсону, і Келечі Іхеаначо випередив голкіпера МЮ. "Червоні дияволи" відігралися до перерви – ван де Беек хитро пропустив передачу Погба на Грінвуда.
Лестер вийшов у півфінал Кубка Англії, впевнено перегравши Манчестер Юнайтед
У другій половині забивав лише Лестер. Тілеманс без жодного спротиву наблизився до карного майданчика і пробив точно в нижній кут. Надії гостей поховав той-таки Іхеаначо. 3:1 – Манчестер Юнайтед покидає Кубок Англії, а підопічні Роджерса зустрінуться із Саутгемптоном у півфіналі.
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