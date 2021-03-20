Евертон в рамках чвертьфінального поєдинку Кубка Англії приймав у рідних стінах Манчестер Сіті. До цієї зустрічі команда Карло Анчелотті підходила на тлі двох поспіль поразок в АПЛ (від Челсі й Бернлі) та значної кількості травм – в першу чергу, "ірискам" не вистачало Хамеса, Дукуре та двох воротарів (Ольсена й Пікфорда). У рамку змушений був встати 21-річий португалець Вірджінія.

Зінченко врятував Манчестер Сіті від гола – українець ідеально виконав роль "сторожа" на лінії воріт

Манчестер Сіті підходив до матчу без втрат, але з традиційною для Пепа ротацією складу. Цього разу Гвардіола залишив на банці Де Брюйне, Стоунза, Канселу, Родрі, Едерсона й Мареза, однак в основі вийшли Гюндоган, Фоден, Фернандінью, Бернарду Сілва, Габі Жезус, Стерлінг та купа інших зірок. Знайшлося місце і для Зінченка. Тільки наявність Штеффена на воротах "містян" натякала на якісь зміні у складі – настільки потужні кадрові ресурси у команди.

Втім, вони практично ніяк не допомогли Манчестер Сіті у першому таймі. Команда грала першим номером і тиснула на штрафний Евертона, однак жодного небезпечного моменту до перерви гості не створили. За 45 хвилин можна згадати хіба що два дальніх удари у виконанні Стерлінга – один не був складним для Вірджінії, а інший полетів на трибуни.

"Іриски" ж могли ще й забити. Так, на 32-й хвилині Рішарлісон прийняв м'яч у штрафному після навісу з кутового, розвернувся й пробив у падінні через себе – над поперечкою! Перед свистком на перерву ж господарі заробили стандарт, подачу з якого замкнув Міна. М'яч летів у дальній кут, однак Зінченко зіграв на лінії, вибивши його головою! Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

На старті другого тайму зміст гри особливо не змінювався, але Сіті з горем навпіл почав витискати з себе якусь гостроту. Так, на 58-й хвилині Фернандінью зібрав на собі кількох захисників і покотив у центр карного майданчика під удар Стерлінгу – Рахім пробив у дальній кут, але Вірджінія врятував. На 66-й голкіпер знову вступив у гру, парирувавши обвідний постріл Фодена метрів з 20-ти під праву стійку. Евертон огризнувся кутовим на 69-й, після якого м'яч влучив у притиснуту руку Діаша. Майкл Олівер впевнено показав, що це не пенальті.

Манчестер Сіті, звісно ж, тиснув, комбінуючи на чужій половині й завантажуючи м'яч до чужих воріт, але в середині другого тайму гостроти взагалі не виникало. Не допомагала навіть заміна Бернарду Сілви на Мареза, тож на 80-й хвилині Пеп вирішив додати до атаки ще й де Брюйне. Досить швидко Кевін почав пристрілку, пробивши з-за меж карного майданчика по центру – Вірджінія спіймав м'яч.

Здавалося, що Евертон дотягне матч до овертаймів, однак на 84-й хвилині заміна Гвардіоли спрацювала. Ляпорт протягнув м'яч через всю половину поля господарів, віддав пас у зону перед штрафним на де Брюйне, а той впав при зміщенні всередину – Аймерік тут же спіймав відскок і в падінні вистрілив у поперечину! Гюндоган же опинився на добиванні. 0:1!

На 90-й же Родрі, який тільки-но вийшов на поле, спіймав відскок і з центру поля запустив передачу під ривок Де Брюйне віч-на-віч – Кевін легко переграв Вірджінію. 0:2!

Таким чином, Манчестер Сіті вийшов у півфінал Кубка Англії. Там на "містян" вже чекає Саутгемптон, а останні дві путівки на цю стадію розіграють у матчах Челсі – Шеффілд Юнайтед та Лестер – МЮ.

Золоті 90-ті: Лужний наводить жах, Гаскойн споїв збірну, хлопець із Черкащини в АПЛ і ще 27 фото "старої школи"