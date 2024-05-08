Правий захисник Борусії Д Джуліан Райєрсон вже нікого не боїться у фіналі Ліги чемпіонів.

Норвежець потужно провів стадію півфіналу проти ПСЖ, не давши розгулятися Кіліану Мбаппе. 26-річного Райєрсона запитали, кого він хотів би бачити суперником у фіналі.

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"Реал чи Баварія – мені байдуже. Це все одне лайно", – відповів фланговий захисник Борусії, широко усміхаючись.

Відповідати за слова Райєрсону доведеться 1 червня, коли на Вемблі відбудеться фінал ЛЧ 2023/24. Сьогодні о 22:00 зійдеться друга пара півфіналістів – Реал прийматиме Баварію після 2:2 у Мюнхені.

Det er klart at når man har stilnet Kylian Mbappé på Parc des Princes, som man jo gjør i blant når man heter Julian Ryerson, så gir man da blanke faen i hvem som venter i finalen. pic.twitter.com/dFACSs9tiE — Arilas Ould-Saada (@arilasos) May 7, 2024

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