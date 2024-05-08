"Реал чи Баварія у фіналі – байдуже, це все одне лайно": гравець Борусії шокував зухвалістю після знищення Мбаппе
Правий захисник Борусії Д Джуліан Райєрсон вже нікого не боїться у фіналі Ліги чемпіонів.
Норвежець потужно провів стадію півфіналу проти ПСЖ, не давши розгулятися Кіліану Мбаппе. 26-річного Райєрсона запитали, кого він хотів би бачити суперником у фіналі.
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"Реал чи Баварія – мені байдуже. Це все одне лайно", – відповів фланговий захисник Борусії, широко усміхаючись.
Відповідати за слова Райєрсону доведеться 1 червня, коли на Вемблі відбудеться фінал ЛЧ 2023/24. Сьогодні о 22:00 зійдеться друга пара півфіналістів – Реал прийматиме Баварію після 2:2 у Мюнхені.
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