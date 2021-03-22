Перша половина завершилася скромними 2:0 на користь каталонців. Грізманн забив у другому матчі поспіль, а Дест відкрив лік своїм голам у Прімері.

Барселона знищила Реал Сосьєдад, забивши шість голів на Аноеті – "блаугранас" повернулися на другу позицію в Ла Лізі

Американцю цього було замало, і після перерви він вразив ворота суперника ще раз. Свято результативності не обійшлося без Ліонеля Мессі – аргентинець додав до асиста дубль. Свою крихту слави отримав і Усман Дембеле, а принижений Реал Сосьєдад відповів лише могутнім пострілом Мугуруси – 1:6.