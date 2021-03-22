Концерт Мессі і компанії у відеоогляді матчу Реал Сосьєдад – Барселона – 1:6
00:50 - Читать на русском
Барселона розбила Реал Сосьєдад у 28 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал Сосьєдад – Барселона.
завершено
Антуан Грізманн 37’
Сержиньйо Дест 43’
Сержиньйо Дест 53’
Ліонель Мессі 56’
Усман Дембеле 71’
Ліонель Мессі 89’
37’ Антуан Грізманн
43’ Сержиньйо Дест
53’ Сержиньйо Дест
56’ Ліонель Мессі
71’ Усман Дембеле
89’ Ліонель Мессі
Перша половина завершилася скромними 2:0 на користь каталонців. Грізманн забив у другому матчі поспіль, а Дест відкрив лік своїм голам у Прімері.
Барселона знищила Реал Сосьєдад, забивши шість голів на Аноеті – "блаугранас" повернулися на другу позицію в Ла Лізі
Американцю цього було замало, і після перерви він вразив ворота суперника ще раз. Свято результативності не обійшлося без Ліонеля Мессі – аргентинець додав до асиста дубль. Свою крихту слави отримав і Усман Дембеле, а принижений Реал Сосьєдад відповів лише могутнім пострілом Мугуруси – 1:6.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter