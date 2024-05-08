Комітет арбітрів Української асоціації футболу провів жеребкування призначення суддів на матчі 28-го туру УПЛ, зокрема, і на Класичне між Шахтарем та Динамо.

Клуби УПЛ дізнались імена суддів, які розсудять поєдинки 28-го туру першості, зокрема, і Класичне між Шахтарем та Динамо, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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11 травня, субота

Ворскла – Минай. Головний арбітр – Назарій Дьордь (Ужгород), арбітр VAR – Юрій Іванов.

Оболонь – Рух. Головний арбітр – Олександр Шандор (Львів), арбітр VAR – Андрій Коваленко.

Шахтар – Динамо. Головний арбітр – Олексій Деревинський (Хмельницький), арбітр VAR – Денис Шурман

12 травня, неділя

Олександрія – СК Дніпро-1. Головний арбітр – Дмитро Панчишин (Харків), арбітр VAR – Олександр Омельченко.

Чорноморець – Металіст 1925. Головний арбітр – Клим Заброда (Суми), арбітр VAR – Віктор Копієвський.

Кривбас – Полісся. Головний арбітр – Максим Козиряцький (Запоріжжя), арбітр VAR – Євген Арановський.

13 травня, понеділок

Колос – ЛНЗ. Головний арбітр – Денис Резніков (Кам’янське), арбітр VAR – Анастасія Романюк.

Зоря – Верес. Головний арбітр – Дмитро Кубряк (Одеса), арбітр VAR – Роман Блавацький.

Додамо, що в очній битві між українськими грандами вирішиться доля чемпіонства. У разі перемоги Шахтаря "гірники" достроково стануть чемпіонами, а у випадку перемоги Динамо інтрига у боротьбі за трофей закрутиться до максимуму за 2 тури до кінця першості.

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