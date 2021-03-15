Манчестер Сіті робить черговий крок до чемпіонства, МЮ закріпився у зоні ЛЧ

У 28-му турі АПЛ команда Хосепа Гвардіоли переконливо розібралася з Фулхемом (3:0). Олександр Зінченко весь поєдинок провів у запасі, але партнери не підвели, без проблем поповнивши командний доробок черговими заліковими пунктами. Сіті зберіг відрив від Манчестер Юнайтед і Лестера у 14 та 15 очок відповідно. Повернення чемпіонської корони у блакитну частину Манчестера – справа часу, враховуючи неймовірну форму підопічних Хосепа Гвардіоли.

Втім, конкуренти (якщо їх ще можна так назвати) намагаються не відставати. Лестер легко розібрався з Шеффілд Юнайтед, відправивши у ворота головного аутсайдера Прем'єр-ліги 5 м'ячів. А от "червоні дияволи" виграли дуже важливий поєдинок з точки зору боротьби за Лігу чемпіонів. Підопічні Уле Гуннара Сульшера реалізували один із небагатьох моментів біля воріт Лукаша Фабіанскі – щоправда, допоміг захисник Вест Хема Крейг Доусон, який зрізав м'яч у власні ворота. Ця перемога дозволила манкуніанцям відірватися від "молотів" вже на 9 очок та зміцнити свої позиції в боротьбі за Лігу чемпіонів.

Челсі Тухеля досі непереможний, але лондонці втратили важливі очки – війна за ЛЧ набирає обертів

"Пенсіонери" продовжили безпрограшну серію під керівництвом нового тренера. Але навряд чи нульова нічия з Лідсом потішила Томаса Тухеля, адже його команда втратила важливі очки з точки зору боротьби за путівку в ЛЧ. Лестер свій матч виграв та відірвався від Челсі на 5 пунктів, а от знизу "синіх" підтискають Вест Хем (3 очки відставання та матч у запасі), Евертон (5 балів та гра в запасі) і Тоттенхем (6 пунктів при тій же грі в запасі). Відповідно, осічка з Лідсом може дорого обійтися Челсі, але наразі саме команда Тухеля є фаворитом на останню четверту путівку в Лігу чемпіонів. "Пенсіонери" – найстабільніша команда з усіх вищеперерахованих.

Втратою Челсі міг скористатися Тоттенхем, але для цього належало перемагати Арсенал у дербі Північного Лондона. Саме "шпори" забили першими після блискучого удару Еріка Ламели, але два голи "канонірів" принесли 3 очки команді Мікеля Артети. Щоправда, шансів на ЛЧ у Арсенала практично немає навіть після тріумфу в дербі, але бодай за путівку в єврокубки "гармаші" точно повинні поборотися.

Евертон теж потішив Челсі, поступившись вдома скромному Бернлі. Відповідно, мирова з Лідсом, хоч і не стала оптимальним результатом для команди Тухеля, але завдяки одному здобутому балу "сині" навіть збільшили відрив від конкурентів. Але все ще неодноразово зміниться – щільність у турнірній таблиці є доволі серйозною, а боротьба за Лігу чемпіонів залишилася чи не єдиною турнірною інтригою у верхній частині Прем'єр-ліги, адже з чемпіонством вже все зрозуміло.

Атлетіко знову спіткнувся – чемпіонській інтризі в Іспанії бути

Команда Дієго Сімеоне не змогла забити бодай гол у ворота скромного Хетафе. Як наслідок – нульова нічия та чергова втрата очок "матрацниками". Ще не так давно Атлетіко одностайно вручили чемпіонський титул, але стабільний механізм "кольчонерос" дуже невчасно забуксував. Реал одразу ж скористався осічкою земляків, дотиснувши Ельче вже в компенсований час. Сьогодні ж до мадридців може наблизитися і Барселона, яка проведе домашній поєдинок з аутсайдером Ла Ліги – Уескою.

Кілька тижнів тому Атлетіко впевнено очолював турнірну таблицю Прімери, відірвавшись від переслідувачів на 10 пунктів. А зараз гандикап може скоротитися до чотирьох очок, при цьому "матрацників" ще чекає поєдинок проти Барселони на Камп Ноу. Словом, інтрига в боротьбі за чемпіонство у Прімері знову жива – і це чудові новини.

Інтер рветься до чемпіонства, Наполі засмучує Мілан та Рому

У 27-му турі Серії А команда Антоніо Конте вирвала перемогу над Торіно завдяки голу Лаутаро Мартінеса на останніх хвилинах гри. "Нерадзуррі" продовжили свою переможну ходу, підтвердивши статус головного фаворита боротьби за Скудетто. Інтер виграв 8 поєдинків чемпіонату поспіль та відірвався від Мілана вже на 9 пунктів.

Цьому посприяла і домашня поразка "россонері" від Наполі. Дженнаро Гаттузо на Сан-Сіро відібрав очки у своєї колишньої команди, а неаполітанці покращили свої шанси на фініш у зоні Ліги чемпіонів. Наполі після нещодавньої перемоги над Ювентусом обіграв і Мілан, підтвердивши свою здатність протистояти лідерам чемпіонату якщо не на дистанції, то хоча б в конкретно взятому матчі.

Перемога Наполі, окрім Мілана, засмутила ще й Рому з Аталантою, яку конкурують з кампанійцями за місце в топ-4. Якщо бергамаски свої очки взяли, розібравшись зі Спецією, то команда Паулу Фонсеки після перемоги над Шахтарем несподівано поступилася аутсайдеру Пармі. Після цієї невдачі "джалороссі" випали з топ-4.

Роналду обійшов Пеле та став найрезультативнішим футболістом світу

Нарешті сталося те, до чого давно йшло. Кріштіану Роналду оформив хет-трик у ворота Кальярі, який став для нього лише другим у футболці "Старої синьйори" за майже 3 роки. Але тепер саме Кріштіану став найрезультативнішим гравцем в історії футболу – в його активі 770 голів, що дозволило обійти знаменитого Пеле. Сам бразилець вже привітав Роналду з цим вражаючим досягненням.

До слова, у тому ж матчі CR7 цілком міг отримати червону картку за зіткнення з голкіпером гостей Алессіо Краньйо, але рефері обмежився лише жовтою.

Баварія пішла у відрив – РБ Лейпциг перервав переможну серію

Чинний чемпіон Німеччини збільшив відрив від команди Юліана Нагельсманна. Баварія на виїзді розібралася з Вердером, а от РБ Лейпциг втратив очки в поєдинку з Айнтрахтом, який відчайдушно б'ється за місце в зоні ЛЧ. За підсумками 25-го туру Бундесліги Баварія відірвалася від "биків" на 4 пункти.

Справжня битва розгортається і в боротьбі за ЛЧ. Вольфсбург, Айнтрахт, Борусія Д, Байєр і навіть берлінський Уніон претендують на дві путівки у найпрестижніший євротурнір. Продовжує сипатися Борусія з Менхенгладбаха, яка програла четвертий матч чемпіонату поспіль. Схоже, новина про перехід Марко Розе в дортмундську Борусію підкосила "жеребців", які востаннє вигравали в чемпіонаті ще 22 січня.

Але є ще Шальке – команда, яка однією ногою вже у нижчому дивізіоні. Тільки 10 очок у 25-ти турах та одна перемога в чемпіонаті. Справи "кнаппен" дійсно кепські – поразка 0:5 від Вольфсбурга. В наступному турі Шальке зіграє проти Борусії Менхенгладбах, тому одна з команда може перервати жахливу серію.

ПСЖ знову програв, але в Парижі занепокоєні не цим

Маурісіо Почеттіно став першим тренером парижан в епоху катарських власників, який програв 3 поєдинки зі стартових 12-ти. Щоправда, Лілль теж не виграв свій матч, тому не зміг відірватися від столичної команди в турнірній таблиці.

Однак, невдачу можна частково списати на нефутбольні обставини. Під час гри стало відомо, що в будинок Анхеля Ді Марії увірвалися грабіжники, які захопили в заручники сім'ю футболіста. Інші злочинці пограбували будинок батьків Маркіньйоса. Зрозуміло, що після поєдинку більше говорили саме про це, ніж про саму поразку. Тим більше, що нічого страшного не трапилося – до Лілля тільки 3 очки.

Гол вікенду

Тут жодних сумнівів бути не може. Ви часто бачили голи рабоною на топ-рівні? От і вся відповідь. Розкішний удар Еріка Ламели по воротах Арсенала конвертувався у неймовірної краси гол, який, однак, не приніс "шпорам" бодай одного очка. Але цей м'яч подарував масу естетичної насолоди – Ламела, який не вперше забиває подібні голи, вміє потішити вболівальників, хоч і робить це вкрай рідко.

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