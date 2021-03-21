Франція, Ліга 1

Ліон – ПСЖ – 2:4

Голи: Слімані, 62, Корне, 81 – Мбаппе, 15, 52, Данілу, 32, Ді Марія, 47

Лілль кількома годинами раніше несподівано поступився Німу та відкрив шлях на вершину Ліги 1 для ПСЖ і Ліона. Переможець очного матчу ставав лідером всього чемпіонату, тому переоцінити важливість поєдинку на Люм'єрі було важко.

ПСЖ відразу взяв м'яч під контроль і спробував забити швидкий гол. Мбаппе, прорвавшись по флангу, гостро прострілив у штрафний майданчик, але Кін ударом впритул не зумів переграти голкіпера. Ліон відповів двома напівмоментами: Пакета пробив занадто легко, а Токо Екамбі не встиг на передачу Депая.

Гості все ж відкрили рахунок в одній з перших атак. З прострілом Кіна впоралася оборона, з ударом Верратті – воротар, а от добивання Мбаппе стало результативним. Кіліан забив 19-й гол у поточному чемпіонаті та закріпив лідерство у бомбардирських перегонах.

ПСЖ ще до перерви подвоїв перевагу. Постаралися гравці оборони. Вони прийшли в чужі володіння на стандарт і створили красивий гол: Кімпембе акуратно навісив, Маркіньйос скинув, а Данілу загнав м'яч у сітку. Ліон грав не так погано, але господарям рідко вдавалося довести свою атаку до логічного завершення. Бракувало точного останнього пасу, партнери мало допомагали Депаю.

Інтрига вмерла на старті другого тайму. Париж за 7 хвилин забив двічі. Спершу навіс Ді Марії зі штрафного став гольовим – м'яч нікого не торкнувся та шмигнув під дальню стійку. А потім Мбаппе, отримавши хороший пас від Верратті, майстерно завершив контратаку. Сотий гол Кіліана в Лізі 1.

At the age of 22 years, 3 months and 1 day old, Kylian Mbappé has now scored 100 Ligue 1 goals.



Tonight is his 154th appearance in the competition. ? pic.twitter.com/LuMj0NEgyj — Squawka Football (@Squawka) March 21, 2021

Пішла відкрита гра з великою кількістю моментів на обох кінцях поля. ПСЖ багато створював (найкращі шанси мали Гуйє, Мбаппе та Ді Марія), але й багато дозволяв Ліону біля власних воріт. У Наваса з'явилося чимало роботи. Кейлор був на висоті, але все ж пропустив гарматний постріл Слімані.

На 70-й хвилині Мбаппе попросив заміну – замість нього вийшов Неймар. Перша поява бразильця після травми. Ней пару разів пішов у дриблінг, непогано пробив зі штрафного, однак результативними діями не відзначився. Залишається сподіватися, що Кіліан не сяде на його місце в лазарет.

Ліон прагнув відіграти ще бодай один м'яч. ПСЖ вже зовсім не мав бажання захищатися, тому моменти в "ткачів" були. І один з них завершився голом. Корне скористався класним пасом Шеркі, вийшов сам на сам з Навасом і забив. Кейлору довелося здійснити ще пару ефектних сейвів, аби все не завершилося погано.

У підсумку – 2:4. ПСЖ переміг, набрав 63 очки та очолив французьку першість. Лілль опустився на друге місце, а Ліон залишився третім – 60 балів. Монако йде слідом (59 пунктів).

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