Матч проти Реал Сосьєдада став для аргентинця 768-им у футболці Барселони, повідомляє офіційний Twitter клубу.

Лапорта запропонує Мессі пожиттєвий контракт – Лео все ж доведеться піти на поступки

Мессі обійшов Хаві і став одноосібним рекордсменом клубу. Дебют майбутньої легенди відбувся 16 жовтня 2004 року – Лео вийшов на останні 8 хвилин дербі проти Еспаньйола. Відтоді аргентинець забив 661 м'яч та віддав 290 асистів.

Нагадаємо, чинний контракт Мессі завершується влітку, і преса активно пов'язує зірку з ПСЖ.

Революція в Барселоні: Лапорта проганяє 8 гравців з кількома зірками – трансферна бомба і майбутнє Мессі