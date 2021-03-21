Мессі став одноосібним рекордсменом Барселони за кількістю проведених матчів
22:23 - Читать на русском
Ліонель Мессі додав чергову фантастичну цифру у своєму списку досягнень.
45' live
Антуан Грізманн 37’
Сержиньйо Дест 43’
37’ Антуан Грізманн
43’ Сержиньйо Дест
Матч проти Реал Сосьєдада став для аргентинця 768-им у футболці Барселони, повідомляє офіційний Twitter клубу.
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Мессі обійшов Хаві і став одноосібним рекордсменом клубу. Дебют майбутньої легенди відбувся 16 жовтня 2004 року – Лео вийшов на останні 8 хвилин дербі проти Еспаньйола. Відтоді аргентинець забив 661 м'яч та віддав 290 асистів.
Нагадаємо, чинний контракт Мессі завершується влітку, і преса активно пов'язує зірку з ПСЖ.
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