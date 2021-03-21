Форвард Борусії Д Ерлінг Холанд довів, що він не інопланетянин і в нього теж є емоції.

Після матчу 26-го туру Бундесліги Кельн – Борусія Д (2:2), де Холанд відзначився дублем, захисник господарів Хорхе Мере попросив футболку Ерлінга.

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20-річний норвежець навіть не підійшов до суперника, а лише кинув йому футболку, і роздратовано покинув поле. Судячи з реакції Хорхе, він вже був не радий, що звернувся до форварда Борусії.

У нинішньому сезоні Бундесліги Холанд провів 21 поєдинок, в яких відзначився стількома ж голами.

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