Шалений камбек з двома автоголами у відеоогляді матчу Вест Хем – Арсенал – 3:3
20:39 - Читать на русском
Вест Хем і Арсенал влаштували трилер у 29 турі АПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.
15’ Джессі Лінгард
17’ Джаррод Боуен
32’ Томаш Соучек
Томаш Соучек 38’
Крейг Доусон 62’
15’ Джессі Лінгард
17’ Джаррод Боуен
32’ Томаш Соучек
38’ Томаш Соучек
62’ Крейг Доусон
За стартові півгодини від оборони Арсенала не залишилося мокрого місця. Лінгард відкрив рахунок красивим ударом з лінії карного майданчика, а потім хитро асистував Боуену. Соучек зробив рахунок 3:0, і доля матчу здавалася вирішеною.
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Арсенал зробив натяк на камбек до перерви – той-таки Соучек невдало підставився під удар Ляказетта. Після відпочинку стався ще один "самостріл" Вест Хема. Крейг Доусон у минулому турі допоміг МЮ, а тепер і Арсеналу. Крапку в неймовірному матчі поставив Ляказетт – 3:3!
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