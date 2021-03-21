Вест Хем і Арсенал влаштували трилер у 29 турі АПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

За стартові півгодини від оборони Арсенала не залишилося мокрого місця. Лінгард відкрив рахунок красивим ударом з лінії карного майданчика, а потім хитро асистував Боуену. Соучек зробив рахунок 3:0, і доля матчу здавалася вирішеною.

Арсенал неймовірним камбеком врятував нічию у матчі з Вест Хемом і не пустив команду Ярмоленка у топ-4

Арсенал зробив натяк на камбек до перерви – той-таки Соучек невдало підставився під удар Ляказетта. Після відпочинку стався ще один "самостріл" Вест Хема. Крейг Доусон у минулому турі допоміг МЮ, а тепер і Арсеналу. Крапку в неймовірному матчі поставив Ляказетт – 3:3!