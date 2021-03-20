Баварія залишилась у меншості вже на 12-й хвилині, але цей фактор не зіграв на руку Штутгарту.

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Ще до свистка на перерву господарі "пройшлись" по супернику 4-ма м'ячами, а хет-триком відзначився головна зірка мюнхенців Роберт Лєвандовскі. Польський форвард вийшов на друге місце за голами у Бундеслізі – 271 м'яч. Лєвандовскі залишилось 94 голи до рекорду легендарного Герда Мюллєра.

Перемога закріпила Баварію на вершині турнірної таблиці, Штутгарт – 8-й.

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