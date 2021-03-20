Історичний хет-трик Лєвандовскі у відеоогляді матчу Баварія – Штутгарт – 4:0
Баварія приймала Штутгарт в рамках 26-го туру Бундесліги. Дивіться відеоогляд поєдинку на Футбол 24.
Баварія залишилась у меншості вже на 12-й хвилині, але цей фактор не зіграв на руку Штутгарту.
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Ще до свистка на перерву господарі "пройшлись" по супернику 4-ма м'ячами, а хет-триком відзначився головна зірка мюнхенців Роберт Лєвандовскі. Польський форвард вийшов на друге місце за голами у Бундеслізі – 271 м'яч. Лєвандовскі залишилось 94 голи до рекорду легендарного Герда Мюллєра.
Перемога закріпила Баварію на вершині турнірної таблиці, Штутгарт – 8-й.
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