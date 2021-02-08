Україна

Артем Шабанов близький до відходу з Динамо. Варшавська Легія веде перемовини щодо оренди центрального захисника, який майже не отримує ігрового часу від Мірчі Луческу.

У Шахтарі стане менше холостяків – чемпіон світу освідчився своїй коханій та отримав позитивну відповідь.

Євген Хачеріді не повернеться в УПЛ. Екс-захисник Динамо і збірної України обирає фінансово привабливіші варіанти.

Динамо провело урочисте прощання з померлим батьком Суркісів. Церемонію відвідали Рінат Ахметов та 3 президенти України.

Топ-матчі дня

Манчестер Сіті розбив Ліверпуль і взяв Енфілд вперше за 18 років. Олександр Зінченко відіграв весь матч та став героєм епізоду, який насмішив фанатів і наробив фурор у соцмережах – відео голів та огляд матчу.

Барселона вирвала перемогу над Бетісом у драматичній перестрілці з 5-ма голами. Мілан без проблем розгромив аутсайдера Серії А – Златан Ібрагімовіч забив 500-й гол у клубній кар'єрі. Ференцварош Сергія Реброва розібрався з головним конкурентом та мчить до третього поспіль чемпіонства.

Визначився перший фіналіст Клубного чемпіонату світу, який зіграє проти переможця пари Баварія – Аль-Ахлі.

Збірна Марокко вдруге поспіль стала переможцем Чемпіонату африканських націй.

Світ

РБ Лейпциг не зможе прийняти Ліверпуль у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Німецький клуб визначився з ареною, яка прийме поєдинок.

Влетіли Шахтарю, підвели Німеччину в єврокубках, а тепер увімкнули режим Ман Сіті – хто зазіхає на місце Борусії в ЛЧ.

Маліновський не використав шанс? Італійська преса пише про гнів Гасперіні – багато критики та крихти позитиву.