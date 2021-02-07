Барселона здорово почала 2021-й рік, вигравши дев'ять з десяти матчів у всіх турнірах – невдачею завершився тільки фінал Суперкубка проти Атлетіка, однак каталонці помстилися баскам у поєдинку Ла Ліги. До виїзної зустрічі з Бетісом у 23-му турі чемпіонату "блаугранас" підходили на тлі феєричної кубкової перемоги над Гранадою (3:5), після якої Рональд Куман вирішив залишити у запасі Педрі, де Йонга та Мессі. Барса збиралася брати "вердібланкос" малою кров'ю.

Щоправда, команда Мануеля Пеллегріні не виглядала хлопчиками для биття. У чемпіонаті Бетіс не знав поразок протягом п'яти турів поспіль, а з Кубку клуб вилетів лишень по серії пенальті – андалуйсійців скривдив Атлетік. Словом, поєдинок на Беніто Вільямарін проти ослабленого складу Барселони обіцяв бути цікавим.

У гостей з перших хвилин все пішло не за планом. "Вердібланкос" практично одразу розкрили слабке місце на правому фланзі оборони Барси, де грав Мінгеса – Морено раз за разом забігав йому за спину й прострілював у воротарський на Іглесіаса. На 3-й хвилині Борха просто не встиг до м'яча, на 7-й дістатися до передачі не дав Араухо, а на 11-й Лангле лише в останню мить накрив замикання нападника з шести метрів. Ще за хвилину довелося знімати з гри Араухо – Рональд отримав травму на рівному місці, вибиваючи м'яч. На поле змушений був виходити де Йонг.

В середині першого тайму "блаугранас" перехопили ініціативу, однак в атакувальній роботі Барселона зіткнулася із сумішшю безідейності та поганого виконання. Каталонці намагалися розкрити оборону діагоналями в штрафний на Альбу та дальніми передачами за спину високій лінії захисників, однак їм не вистачало точності й правильного таймінгу – та і Бетіс не помилявся з офсайдами. Подібна картина не змінювалась до самої перерви, тож не дивно, що єдиний небезпечний момент у виконанні гостей прилетів зі стандарту – це Лангле на 28-й хвилині замикав подачу з кутового. Повз дальню стійку.

Бетіс весь цей час не забував про контратаки. На 25-й хвилині андалусійці знову могли скористатись слабкістю Мінгеси – Хуанмі втік від Оскара й замкнув діагональ з глибини на дальню стійку, але акцентованого удару у нього не вийшло. На 38-й же господарі зловили Барсу: Фекір розігнав контрвипад через центр з передачею на правий фланг під простріл Емерсону, а фулбек прострілив на лінію воротарського – Іглесіас замкнув у дотик. 1:0! З цим рахунком перший тайм і добіг кінця.

У перерві Рональд Куман зняв Брейтвейта, кинувши у бій Педрі. Одразу зі свистком каталонці пішли у атаку, ледь не забивши вже на 48-й хвилині – це Мінгеса отримав передачу від Дембеле й вистрілив з лінії карного майданчика. Роблес парирував. Здавалося, що зараз "вердібланкос" буде непереливки, однак вони швидко відвели гру від власних воріт, а на 55-й хвилині навіть могли подвоїти перевагу в рахунку – це Хуанмі відкрився під розрізний пас Фекіра й вийшов сам на сам з тер Штегеном, пробивши у правий кут. Марк-Андре врятував Барсу.

Зрозумівши, що прогресу в грі немає, Рональд Куман зняв з гри Пуча та П'яніча, кинувши у бій Трінкау та Мессі. Лео вийшов на поле на 57-й хвилині, а вже через дві хвилини він прийняв передачу на лінію штрафного від Дембеле та потужно пробив під праву стійку – 1:1!

Хід зустрічі змінився максимально круто. Барса зусиллями Мессі почала розривати Бетіс: на 63-й хвилині Лео ледь не заробив пенальті, а на 64-й він розрізав оборону пасом на Жорді – фулбек мав виходити сам на сам, однак Грізманн дуже невчасно перетнув траєкторію м'яча. Ще за дві хвилини Мессі запустив Дембеле у прохід правим флангом, а той з краю штрафного зарядив під поперечку – Роблес парирував. Зрештою, Мессі добився свого на 68-й: Жорді віддав передачу в зону перед штрафним на Лео й побіг на лівий край під зворотній пас, після чого прострілив на Грізманна – Антуан замкнув собі у п'ятку, однак м'яч зрикошетив ще й від Віктора Руїса, залетівши у ворота. Автогол! 1:2.

Здавалося, що це початок кінця, але вже на 74-й хвилині Бетіс повернувся у гру: Фекір прорвався лівим флангом та заробив штрафний, з якого сам же й навісив на Руїса – Віктор замкнув ударом головою. 2:2! Після цього матч дещо зажувала серія замін та фолів, але вже на 80-х хвилинах команди знову скотилися до гри на зустрічних курсах.

У ній господарі могли забити втретє: на 83-й хвилині Віктор Руїс замикав подачу з кутового, а на 84-й Каналес вийшов сам на сам з голкіпером під кутом – в обох випадках врятував тер Штеген (плюс, Каналес потрапив у офсайд). Якщо не забиваєш ти, то забивають тебе: на 87-й хвилині Віктор Руїс зняв навіс з глибини у штрафний, однак відскок підхопив Трінкау, який одразу ж вистрілив у дальню дев'ятку – м'яч рикошетом від поперечки залетів у ворота! 3:2! Цей гол виявився переможним.

Таким чином, Барселона набрала 43 очки, порівнявшись з Реалом та повернувши другу позицію завдяки кращій різниці м'ячів. Бетіс, маючи в активі 30 залікових балів, залишився сьомим.