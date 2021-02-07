ЧАН-2020, фінал

Малі – Марокко – 0:2

Голи: Буфтіні, 69, Ель-Каабі, 79

Збірна Марокко вкотре довела, що володіє найсильнішим національним чемпіонатом на африканському континенті. Головна відмінність ЧАН від КАН полягає у тому, у Чемпіонаті африканських націй кольори своєї батьківщини мають право захищати лише ті гравці, які виступають у внутрішній першості країни. У КАН можуть грати усі найсильніші футболісти з паспортом певної країни.

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У фіналі розіграшу ЧАН-2020 зустрічалися антагоністи. Малі до сьогоднішнього матчу пропустила лише один гол, тоді як у Марокко – найкраща атака на турнірі. Здавалося, вирішальний поєдинок теж пройде за сценарієм триколірних. Понад годину нікому так і не вдалося відкрити рахунок.

Долю протистояння вирішила десятихвилинка в середині другого тайму, за яку збірна Марокко встигла забити двічі. Підопічні Вахіда Халілходжича довели справу до перемоги і вдруге поспіль виграли ЧАН. У фіналі 2018-го була розбита збірна Нігерії з рахунком 4:0.