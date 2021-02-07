Шахтар втратить ще одного холостяка – юна зірка "гірників" освідчився своїй коханій
11:14 - Читать на русском
Оборонець збірної України Валерій Бондар вирішив зав'язати з холостяцьким життям.
Захисник Шахтаря Валерій Бондар зробив пропозицію вийти заміж своїй дівчині Даші Савіній.
Кохана Бондаря прикрила оголене тіло розкішним букетом від оборонця Шахтаря
"Найголовніше "Так" у моєму житті. Я кохаю тебе", – написав Бондар на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Про стосунки футболіста і телеведучої стало відомо в серпні 2020 року. Раніше Савіна зустрічалась з форвардом Динамо Владиславом Супрягою.
Шахтар завершив зимові збори перемогою – дубль Коноплянки, довгоочікуваний камбек Ісмаїлі, помилки Бондаря
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter