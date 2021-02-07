Валерій Бондар і Даша Савіна / Фото з соцмереж

Захисник Шахтаря Валерій Бондар зробив пропозицію вийти заміж своїй дівчині Даші Савіній.

Кохана Бондаря прикрила оголене тіло розкішним букетом від оборонця Шахтаря

"Найголовніше "Так" у моєму житті. Я кохаю тебе", – написав Бондар на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Про стосунки футболіста і телеведучої стало відомо в серпні 2020 року. Раніше Савіна зустрічалась з форвардом Динамо Владиславом Супрягою.

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