РБ Лейпциг обрав нейтральну арену, на якій прийматиме Ліверпуль в "домашньому" матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Бики" зупинили свій вибір на будапештській Пушкаш Арені, повідомляє офіційний Twitter Ліверпуля.

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Англійській команді не дозволили в'їзд до Німеччини через карантинні обмеження, тому РБ Лейпциг був змушений шукати нейтральний стадіон. На Пушкаш Арені свої матчі проводить збірна Угорщини, загальна місткість – 67 215 осіб (вочевидь, всі сидіння будуть порожніми).

Додамо, що перший поєдинок між РБ Лейпциг і Ліверпулем відбудеться 16 лютого, а матч-відповідь в Англії – 10 березня.

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