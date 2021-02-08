Украина

Артем Шабанов близок к уходу из Динамо. Варшавская Легия ведет переговоры об аренде центрального защитника, который почти не получает игрового времени от Мирчи Луческу.

В Шахтере станет меньше холостяков – чемпион мира сделал предложение своей возлюбленной и получил положительный ответ.

Евгений Хачериди не вернется в УПЛ. Экс-защитник Динамо и сборной Украины выбирает финансово привлекательные варианты.

Динамо провело торжественное прощание с умершим отцом Суркисов. Церемонию посетили Ринат Ахметов и 3 президента Украины.

Топ-матчи дня

Манчестер Сити разбил Ливерпуль и взял Энфилд впервые за 18 лет. Александр Зинченко отыграл весь матч и стал героем эпизода, который насмешил фанатов и сделал фурор в соцсетях – видео голов и обзор матча.

Барселона вырвала победу над Бетисом в драматической перестрелке с 5-ю голами. Милан без проблем разгромил аутсайдера Серии А – Златан Ибрагимович забил 500-й гол в клубной карьере. Ференцварош Сергея Реброва разобрался с главным конкурентом и мчится к третьему подряд чемпионству.

Определился первый финалист Клубного чемпионата мира, который сыграет против победителя пары Бавария – Аль-Ахли.

Сборная Марокко второй раз подряд стала победителем Чемпионата африканских наций.

Мир

РБ Лейпциг не сможет принять Ливерпуль в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Немецкий клуб определился с ареной, которая примет поединок.

Влетели Шахтеру, подвели Германию в еврокубках, а теперь включили режим Ман Сити – кто посягает на место Боруссии в ЛЧ.

Малиновский не использовал шанс? Итальянская пресса пишет о гневе Гасперини – много критики и крошки позитива.