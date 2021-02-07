Результат матчу першої та останньої команди чемпіонату нікого не здивував. Визначним цей поєдинок робить дубль Ібрагімовіча, для якого ці голи стати 500-м та 501-м у кар'єрі. Ще два м'ячі додав Ребіч, а Чалханоглу відзначив своє повернення на поле після коронавірусу двома результативними передачами.

Мілан розгромив Кротоне й повернув лідерство у Серії А завдяки дублям Ібрагімовіча та Ребіча

Підопічні Стефано Піолі продовжують очолювати турнірну таблицю Серії А. Наразі Мілан на два очки випереджає Інтер. Кротоне залишається останнім.