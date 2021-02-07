Дублі Ібрагімовіча та Ребіча у відеоогляді нищівної перемоги Мілана над Кротоне
18:37 - Читать на русском
Мілан розгромив Кротоне в рамках 21-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Результат матчу першої та останньої команди чемпіонату нікого не здивував. Визначним цей поєдинок робить дубль Ібрагімовіча, для якого ці голи стати 500-м та 501-м у кар'єрі. Ще два м'ячі додав Ребіч, а Чалханоглу відзначив своє повернення на поле після коронавірусу двома результативними передачами.
Мілан розгромив Кротоне й повернув лідерство у Серії А завдяки дублям Ібрагімовіча та Ребіча
Підопічні Стефано Піолі продовжують очолювати турнірну таблицю Серії А. Наразі Мілан на два очки випереджає Інтер. Кротоне залишається останнім.
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