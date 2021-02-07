Аталанта продовжує чергувати вражаючі виступи з відвертими провалами. Підопічні Джан П'єро Гасперіні фактично віддали одному з аутсайдерів Серії А – Торіно – перемогу, дозволивши гостям відігратись після стартових 3:0. Американські гірки в Бергамо, безумовно, потішили нейтрального глядача, утім Маліновському і Ко зовсім не до сміху. Дивовижна нестабільність ризикує залишити нинішнього учасника плей-офф ЛЧ за бортом турніру вже у наступному сезоні. Одна перемога у 5-ти останніх турах – не просто тривожний дзвіночок, а велика проблема, яку потрібно вирішувати негайно.

Аталанта втратила перемогу над Торіно після 3:0 – Маліновський підготував гол і пережив пекло, а оцінки чудові

Руслан Маліновський розпочав полювання на "биків" зі стартових хвилин, але у незвичній ролі. Українського шульгу відрядили ближче до лівого флагу, тому шансів пробивати з робочої ноги було обмаль. Парадокс, адже тактична схема Гасперіні нівелювала найбільший козир нашого 27-річного хавбека – добре поставлений удар. Він провів на полі 78 хвилин, не завдавши жодного пострілу по воротах Торіно.

Проте Маліновський викрутився. Саме українець розігнав гольову атаку Аталанти, коли забивав Госенс. Класно розвернувся в центральному колі, протягнув м'яч до штрафного гостей, віддав на Мурієля й відразу побіг замикати, але трішки не встиг. Партнер "підстрахував" на дальній стійці (2:0). Колумбійський форвард відзначив дії Руслана, піднявши вгору великий палець. Та італійській пресі цього епізоду виявилося недостатньо. Попри хороший шмат роботи Маліновський більше нічим яскравим не запам'ятався, отримавши загалом низькі оцінки, подекуди – дуже низькі.

Авторитетна La Gazetta dello Sport навіть здалась трохи упередженою щодо лідера збірної України: "Багато помилявся, жодного разу не засяяв". Окей, Руслан дійсно запоров кілька перспективних атак неточними передачами та завдяки його індивідуальній майстерності Аталанта подвоїла перевагу в рахунку. Бодай раз та й засяяв, якщо оцінювати не поверхнево... Сюди ж потрібно додати суперників-грубіянів, які били Маліну частіше за інших. Ніхто не збирається видавати біле за чорне, то був далеко не найкращий матч у кар'єрі екс-зірки Генка, утім провальна "п'ятірка" від GDS виглядає трохи несправедливо.

Аталанта – Торіно – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Tuttomercatoweb розповідає про "інородне тіло на тактичній дошці Гасперіні". Так-так, наш хавбек знову отримує порцію критики з найнижчим балом (5). Стільки ж поставили ще двом гравцям (Руджері, Паломіно) з аленаторе Гасперіні, якого критикують через небажання змінюватись. Мовляв, вірність власним ідеям – це добре, але часом вартувало б розглянути й інші варіанти, якщо вже бракує гравців під схему 3-4-1-2. А тепер повертаємось до Руслана. "Йому завжди потрібно більше часу. Він занадто часто намагається обігрувати. Результат? Багато гніву від тренера "нерадзуррі", – резюмує журналіст Мікеле Павезе.

Неприємна риторика продовжується на сторінках Bergamo&Sport. Від українця, схоже, очікували значно більшого: "Маліновський залишається блідою тінню гравця з минулого сезону, який самотужки вирішував долю матчів. Загадка". Не врятував і передгольовий пас – принизливі 5,5 бала. Той же росіянин Міранчук, вийшовши на завершальні півгодини, отримав більше (6,5), передусім за активність попереду. "Якщо говорити про атаку, Маліновський, мабуть, найменш гострий футболіст матчу", – погоджується Fantamagazine.

Італійська версія Eurosport.com відзначає давню проблему Руслана – фізичні кондиції. У його діях відчувалася втома, хоча це не той випадок, коли доводиться грати від свистка до свистка кілька матчів поспіль. Або є певні нюанси зі здоров'ям, про які нещодавно повідомляв Віктор Вацко, або адаптація до значно інтенсивнішого чемпіонату, ніж бельгійський, досі не завершилась. Якби там не було, в Італії знову помічають цей дефект: "Невиразна гра Маліновського, який спочатку довго не міг потрапити у гру, а після перерви – різко здав".

Bergamonews обурюється тотальною відсутністю ударів у Маліновського: "Організував атаку, яка завершилась м'ячем Госенса. А далі – великий об'єм роботи, мало ясності, багато розворотів. Ніяк не міг пробити, ніби йому заважала якась фізична проблема". Роздратована ідіотською нічиєю преса Бергамо, звісно ж, поскупилася на оцінки. Українцеві поставили 5,5, але сам Ілічіч, чи не найбільша зірка цієї команди, задовольнився аналогічним балом.

Насамкінець – трохи позитиву. Руслан може похвалитись порцією компліментів від спеціалізованого порталу Calciodangolo, якому сподобався ривок а-ля Кака під час другого гола: "Він нестримний, коли відчуває упевненість у власних силах. То був вражаючий рейд. Ніхто не міг його наздогнати".

Calcioatalanta також шукає позитивні моменти. Маліновського хвалять за високий темп у стартові 45 хвилин і позитивний вплив на гру команди: "Українець вправно танцював між лініями, хоча суперники нерідко переходили межу дозволеного. Проблема з ударами була компенсована хорошим контролем". Винагорода – відносний високий бал (6,5), хоча стільки ж поставили ще чотирьом (Мурієль, Ілічіч, Де Рон, Ромеро). Більше лише в Госенса (7).

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