В Олімпійському дворику на НСК Олімпійський сьогодні, 7 лютого, відбулось урочисте прощання із Михайлом Давидовичем Суркісом, батьком президента Динамо Ігоря Суркіса та почесного члена УЄФА Григорія Суркіса.

Помер батько братів Суркісів

Віддати шану Михайлу Суркісу прийшли рідні, близькі, численні друзі та знайомі, повідомляє офіційний сайт Динамо. Не обійшлось і без зіркових гостей: у важку хвилину братів Суркісів підтримали президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко, мер Києва Віталій Кличко разом із братом Володимиром, а також президент Шахтаря Рінат Ахметов та Ігор Коломойський.

Зазначимо, що життя Михайла Суркіса обірвалось на 102-му році життя. Протягом 60-ти років він був військовим медиком. Основна спеціалізація – невропатолог, брав участь у Другій світовій війні. Нагадаємо, Ігор Суркіс є президентом Динамо з 10 червня 2002 року. До цього босом клубу був його старший брат Григорій.

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