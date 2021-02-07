Чемпіонат Угорщини, 20 тур

Ференцварош – Фехервар – 2:0

Голи: Узуні, 11, Нгуен, 61

Вилучення: Рус, 69 (Фехервар)

Поєдинок Ференцварош – Фехервар стартував на Групама Арена в Будапешті о 19:30 за Києвом. Зустрічалися дві найкращі команди чемпіонату Угорщини – "Фраді" на момент початку гри випереджали своїх опонентів на 13 пунктів, впевнено крокуючи до третього титулу поспіль. Ігор Харатін вийшов у стартовому складі Ференцвароша, а у гостей з перших хвилин з'явився Іван Петряк, який свого часу зі скандалом покинув столичний клуб. Олександр Зубков вдруге поспіль опинився поза заявкою команди Сергія Реброва.

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Господарям вдалося забити швидкий гол – вже на 11-й хвилині м'яч влетів у сітку. Мірто Узуні відгукнувся на пас з глибини та технічним ударом з льоту вразив ворота Фехервара. Албанець забиває вже у п'ятому матчі поспіль! Цей гол став єдиним до перерви, хоча господарі мали ще моменти – зокрема, перспективний шанс змарнував Болі.

По перерві Ференцварош подвоїв свою перевагу – після розкішного пасу Франка Болі відзначився Токмак Нгуен, реалізувавши вихід віч-на-віч з кіпером. Після другого пропущеного м'яча шанси гостей бодай на нічию значно зменшилися, адже оборона "Фраді" є найнадійнішою в чемпіонаті – лише 10 пропущених голів у 19-ти матчах. Вилучення Руса за другу жовту картку лише підсумувало невдачу Фехервара у протистоянні з головним фаворитом сезону.

Зрештою, команда Сергія Реброва впевнено втримала позитивний для себе результат. Ігор Харатін отримав жовту та відіграв 84 хвилини, а Іван Петряк – весь поєдинок. Ференцварош відірвався від переслідувачів вже на 16 очок – завадити третьому поспіль чемпіонству може лише фантастичний збіг обставин.

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