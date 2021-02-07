Команда Клоппа забила тільки 1 гол за останні 4 домашні тури, хоча тричі грала проти борців за виживання. Гвардіола ж за останній час побудував супермашину: 9 перемог і одна нічия, різниця 22:2. Матч, як і онлайн трансляція Ліверпуль – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартував о 18:30. У першому колі партнери Зінченка розійшлися миром з чинними чемпіонами 1:1. Цікаво, що Ман Сіті не перемагав на Енфілді 19 матчів поспіль, з 2003 року. Справжній тест на міцність для найкращої оборони сезону.

Ліверпуль – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ

На перших хвилинах Тьягу Алькантара дуже грубо ззаду в'їхав у ногу Гюндогану. Ілкай ледь піднявся, обійшлося жовтою. Зінченко кілька разів на лівому фланзі добре впорався під тиском Салаха. Саме українець став першим, хто пробив по воротах. На 8 хвилині Олександр слабко приклався, влучивши в захисника. Сіті контролює гру (64%), але все це дуже боязко і без особливих наближень у третину Ліверпуля. Традиційна для останніх місяців тактика Гвардіоли – на нуль ззаду, а в атаці момент знайдемо. Не виходять швидкі контрвипади в "червоних". Зінченко непогано підтримав атаку, а ось Стерлінг у межах штрафного не зумів проштовхнути на Гюндогана. Німецький хавбек пробує вриватися в зони для вбивчого удару, однак Фоден також не може віддати вдалий останній пас.

4 - Four of the last six penalties to have missed the target completely in the Premier League have been by Manchester City players, with three of those coming against Liverpool (Mahrez in October 2018, De Bruyne in November 2020 and Gündoğan today). Blazed. pic.twitter.com/F9xVAf2bde — OptaJoe (@OptaJoe) February 7, 2021

Помітно, наскільки Клопп зробив натиск на оборону. Дуже густо біля воріт Аліссона, не проходять фірмові паси Гюндогана за спини. На 24 хвилині трапився перший справжній момент. Зінченко двічі поганенько відіграв проти Александера-Арнольда, який з легкістю обіграв гравця збірної України і блискуче подав: Мане замикав навіс з кількох метрів – вище. Дебютна спроба влучного удару також за Ліверпулем. Фірміно пробив без перешкод під поперечину – сейв Едерсона. Ну, хоча б щось за 30 хвилин, які ми прожили з двома командами майже даремно.

Кардинально змінилися акценти у другій половині тайму. Ліверпуль почав володіти м'ячем 81% часу. При цьому Марез ледь не втік з центра поля на побачення з кіпером мерсисайдців, Кертіс Джонс вміло підстрахував. Технічний брак Зінченка призвів до кутового на рівному місці. Добре, що височенні манчестерці страхують у повітрі. Стерлінг розхитав кількох захисників і врізався в ногу Фабінью. VAR підтвердив рішення арбітра, але Гюндоган дав вище з пенальті. Гвардіола не стримує обурення. Ілкай дуже багато браку припускається у звітному матчі, хоча в попередніх турах був одним з найкращих в усій АПЛ.

Dias dragging Zinchenko by his ears #LIVMCI pic.twitter.com/sFeinVaWfP — Horny Havertz (@HornyHavertz_) February 7, 2021

Третій пенальті не реалізували манчестерці в цьому чемпіонаті. Цікаво, що перший трапився також у матчі з Ліверпулем (Де Брюйне). Далі був Стерлінг, тепер Гюндоган. Хто наступний? "Червоні" також претендували на пенальті за влучання в руку Родрі, не склалося. Небезпечний стандарт заробили господарі. Зінченка поклали вниз страхувати стінку, Діаш кумедно посунув вихованця Шахтаря і прийняв на себе удар Тьягу. Класичний матч команд з так званої топ-6 Прем'єр-ліги. Класична гра Ліверпуля вдома за останній період. Два нулі на табло, які важко змінити навіть ударами з пенальті. А за влучаннями у площину, до слова, 2:0 на користь команди Клоппа.

Перша ж атака після перерви завершилася взяттям воріт. Зінченко просунув м'яч уперед, відібравши у Фірміно. Далі Стерлінг вивів Фодена на удар, Гюндоган добив у порожні ворота після сейву Аліссона. Александр-Арнольд ідеальною діагоналлю виів на удар Джонса. Стоунз допоміг Едерсону, підставивши коліно. Діаш помилився, схопивши Салаха за руку. Сам же Мохамед реалізував пенальті, перервавши суху серію Манчестер Сіті у понад 6 матчів.

Розіграш штрафного, подача Фодена – гол Стоунза, скасований через офсайд. VAR перевірив – справді, положення поза грою. Не біда, адже допоміг чужий. Аліссон двічі поспіль начудив. Зінченко спочатку зіграв на перехопленні, а потім Фоден підхопив другу хвилю атаки. Блискучий прохід у лицьову і пас на порожні ворота. Гюндоган і тут був на межі краху, але від поперечки снаряд таки залетів у сітку. Ще одна помилка Ліверпуля під пресингом, і Бернарду Сілва виводить на порожні ворота вже Стерлінга. Жезус знаходить дальнім пасом Фодена, той розстрілює Аліссона – 1:4.